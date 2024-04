Nintendo Switch 2: Neues Hersteller-Leak hat es in sich

Nintendo-Fans scharren schon seit Monaten ungeduldig mit den Füßen. Wo bleibt nur die Switch 2? Jetzt meldet sich ein Zubehör-Hersteller zu Wort und verrät zahlreiche Infos zur neuen Konsole. Vor allem die Joy-Con-Controller wurden demnach deutlich überarbeitet.

Nintendo Switch Facts

Neue Infos zur Nintendo Switch 2

Der offizielle Nachfolger der Switch kann jetzt nicht mehr weit entfernt sein. Trotzdem hüllt sich Nintendo in Schweigen. Mobapad, ein Hersteller von Switch-Zubehör, will jetzt allerdings jede Menge Details über die Konsole erfahren haben. Natürlich sind diese Informationen nicht bestätigt. Genießt sie also mit Vorsicht.

Die größte Änderung im Vergleich zur originalen Switch betrifft die Joy-Con-Controller. Diese würden bei der Switch 2 größer ausfallen und einen zusätzlichen Kopf jeweils unter dem ZL- und ZR-Button besitzen. Auch unter dem Home-Button sei ein neuer Knopf hinzugefügt worden. Anstelle weiterhin auf Schienen zu setzen, könnten die Controller magnetisch an der Konsole befestigt werden. Die SL- und SR-Knöpfe seien bei der Switch 2 aus Metall.

Trotz der vielen Änderungen behauptet Mobapad allerdings, dass die Joy-Cons der normalen Switch und auch Pro-Controller weiterhin mit der Switch 2 kompatibel sind. Gleiches gilt auch für den Cartridge-Slot. Switch-Spiele können also auch auf der neuen Konsole gezockt werden (das gilt auch für die digitale Version). Umgekehrt würden Cartridges der Switch 2 aber nicht auf der Switch 1 funktionieren (Quelle: Mobapad).

Das sind unsere Wünsche an die Nintendo Switch 2:

Switch 2: Größerer Bildschirm und bessere Auflösung

Auch der Rest der neuen Konsole bleibt nicht unangetastet. Laut der Informationen von Mobapad setzt die Switch 2 auf ein 8-Zoll-Display. Die originale Switch verfügt hier über 6,2 Zoll, bei der OLED-Version sind es 7 Zoll. Zusätzlich soll eine Auflösung von 1080p unterstützt werden, bei der aktuellen Switch sind maximal 720p sind.

Das Dock der Switch 2 wird sich optisch nur leicht verändern. Allerdings soll es zu einer verbesserten Performance beitragen und auch eine 4K-Auflösung ermöglichen. Dank einer Halterung auf der Rückseite seien verschiedene Einstellungswinkel möglich.

Die neuen Infos der Switch 2 sind aktuell nur unbestätigte Leaks. Der bekannte Insider Pyoro schreibt auf X (früher Twitter) allerdings, dass Hersteller und Nintendo-Influencer in China schon länger über diese Details reden würden. Seine Hauptquelle zur Nintendo Switch 2 könne ihre Richtigkeit allerdings nicht verifizieren. Fans müssen also weiterhin warten, bis Nintendo endlich den Mund aufmacht.