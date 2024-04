Steam-Bestseller trotz miserabler Wertung: An diesem Shooter führt kein Weg vorbei

Activision hat es geschafft. Obwohl die meisten Steam-Spieler mit Call of Duty: Modern Warfare 3 alles andere als zufrieden sind, kaufen sie es immer noch am laufenden Band – zumindest, wenn man den Steam-Bestsellern Glauben schenkt.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) Facts

CoD: MW3 ist ein Steam-Dauerbrenner

Wer einen Blick in die Steam-Bestseller wirft, wird dort ein paar Namen quasi immer zu Gesicht bekommen. Vor allem das Steam Deck und Counter-Strike 2 sind stets auf den oberen Plätzen zu finden. Doch etwas weiter unten in der Top 10 findet sich ein weiterer Dauergast namens Call of Duty: Modern Warfare 3 (Quelle: Steam).

Anzeige

Im ersten Moment könnte das bei einigen für hochgezogene Augenbrauen sorgen. Denn wer einen Blick auf die Produktseite des aktuellen CoD-Teils wirft, wird feststellen, dass dieser alles andere als gut bewertet wird. Gerade einmal 32 Prozent der inzwischen knapp 9.000 Rezensionen fallen positiv aus.

Aktuell ist Call of Duty: Modern Warfare 3 (Test) auch bei Steam im Angebot. Statt 69,99 Euro bezahlt ihr nur 45,49 Euro (bei Steam anschauen). Der Rabatt gilt aber nur noch bis zum 2. Mai 2024 – ihr müsst euch also beeilen, falls euch die Kritik egal ist und ihr zuschlagen wollt.

Anzeige

Im Gegensatz zur kostenlosen Version erhaltet ihr durch den Kauf Zugriff auf den klassischen Multiplayer:

Multiplayer Trailer | Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty®: Modern Warfare® III Sledgehammer Games

Warum hassen die Spieler das neue CoD?

Die meisten Spieler stören sich am Skill Based Matchmaking (kurz SBMM) und an den Cheatern im Multiplayer-Modus, die für massig Frust sorgen. Doch das nicht der einzige Kritikpunkt. Auch die vielen Mikrotransaktionen werden von vielen Spielern angekreidet.

Anzeige

Auf der Suche nach einer soliden CoD-Alternative:

Nicht nur beim Multiplayer-Modus hagelt es Kritik. Auch die eher schwache und selbst für CoD-Verhältnisse kurze Kampagne stößt der Masse sauer auf. CoD: MW3 fühlt sich für viele wie eine schlichte und simple Erweiterung von MW2 an und nicht wie ein brandneues Vollpreisspiel – das haben wir auch damals in unserem GIGA-Test bemängelt.