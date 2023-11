Call of Duty – Modern Warfare 3: Kills in taktischer Haltung erzielen

Viele Spieler können eine spezielle Herausforderung in Call of Duty – Modern Warfare 3 nicht lösen: „Erreiche Operator-Abschüsse in taktischer Haltung“. Mit welcher Tastenkombination ihr in die taktische Haltung geht, erfahrt ihr hier in aller Kürze.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) Facts

Wie ihr die taktische Haltung einnehmt

Bevor ihr euch durch die endlos langen Menüs zur Steuerung oder der Tastenbelegung schlagt, solltet ihr einfach ein Spiel starten. Sobald es losgeht, schaut ihr in die untere rechte Ecke des Bildschirms.

Ihr seht eure aktuelle Waffe und darunter eine Taste sowie ein Symbol. Hier erkennt ihr, wie ihr die taktische Haltung einnehmt. Haltet die Zielen-Taste gedrückt (L2 oder LB auf Controller oder rechte Maustaste auf dem PC) und drückt dann Steuerkreuz nach unten (Controller) oder die V-Taste (PC).

Ihr wechselt per Knopfdruck von Zielen mithilfe von Kimme und Korn in die taktische Haltung. Ihr haltet die Waffe etwas schräg und schießt aus der Hüfte. Aus dieser Haltung heraus müsst ihr nun Abschüsse erzielen. Hier nochmal die Tastenbelegung für die taktische Haltung mit Controller und Maus/Tastatur (Standard-Belegung):

Controller: L2 oder LB + Steuerkreuz nach unten

L2 oder LB + Steuerkreuz nach unten Maus/Tastatur: Rechte Maustaste + V-Taste

Wählt eine beliebige Option für die taktische Haltung, ist sie deaktiviert, könnt ihr die Herausforderung nicht abschließen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hinweis: Solltet ihr keine Tastenkombination für die taktische Haltung unter dem Waffen-Symbol sehen, habt ihr die Option in den Einstellungen deaktiviert. Unter Einstellungen > Tastatur & Maus oder Controller > Gameplay > „Aktivierung der taktischen Haltung“ müsst ihr sie aktivieren.

Tipps für mehr Kills aus taktischer Haltung

Da ihr in taktischer Haltung aus der Hüfte schießt, dürfte es gar nicht so einfach sein, die Abschüsse zu erzielen. Um euch diese Herausforderung etwas zu vereinfachen, solltet ihr den Hardcore-Modus spielen. Hier ist es wesentlich einfacher, Gegner mit wenigen Treffern aus der Hüfte zu töten.

Eine geeignete Alternative stellt der Kriegsmodus dar. Hier müsst ihr als als Angreifer zwei Ziele attackieren oder als Verteidiger ebendiese beschützen. Das Schlachtfeld beschränkt sich also immer auf ein bis zwei Ziele, was „1-gegen-1“-Duelle auf kurze Distanzen sehr wahrscheinlich macht.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.