Call of Duty - Modern Warfare 3: Beste Waffen im Multiplayer

Mit jedem neuen Call of Duty kommt auch eine neue Meta ins Spiel. Deswegen zeigen wir euch im Folgenden, welche die besten Waffen in Call of Duty: Modern Warfare 3 sind.

Die Meta-Waffen in CoD MW 3

Call of Duty: Modern Warfare 3 ist noch sehr jung, deswegen versteht die unten aufgeführten Waffen nicht als Rangliste. Wenn sich die Meta noch ändert, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren. Passt jedoch eure Waffenwahl an den jeweiligen Mehrspieler-Modus und euren Spielstil an. Außerdem hilft es natürlich, wenn ihr die besten Einstellungen für den Multiplayer vornehmt.

Wichtiger Hinweis: Da CoD MW 3 noch sehr jung ist, wie bereits gesagt, können wir derzeit noch keine genauen Vorschläge zu den Aufsätzen der jeweiligen Waffen geben. Nichtsdestotrotz sind die folgenden Waffen die besten in ihrer jeweiligen Kategorie. Testet euch durch die verschiedenen Aufsätze und schaut, welche am besten zu eurem Spielstil passen. Achtet bei den Aufsätzen darauf, dass ihr so wenig negative Effekte wie möglich bekommt. Wenn die besten Aufsätze für die Waffen feststehen, verlinken wir euch den dazugehörigen Guide.

Da ihr einige Waffen durch die neue Waffenkammer freispielen müsst, haben wir einen separaten Guide dazu geschrieben, wie ihr die Waffen schnellstmöglich freischaltet und leveln könnt:

Die besten Sturmgewehre

Derzeit sehen viele Spieler das MCW als das beste Sturmgewehr. Sie ist auf allen Distanzen sehr effektiv und somit der perfekte Allrounder für diese Waffenkategorie. Zudem hat es eine hohe Präzision und eine gute Rückstoßkontrolle.

Das DG-58 ist eine Burst-Waffe und kann auf kurzer Entfernung einen Gegner mit nur einem einzigen Dreierschuss erledigen. Sobald ihr die mittlere oder lange Distanz erreicht, benötigt ihr zwei Bursts für einen Kill. Wenn jedoch bei ihnen nur ein einziger Kopftreffer dabei sein sollte, braucht ihr sogar nur einen einzigen 3er-Feuerstoß.

Einige Spieler sehen aber auch das Holger 556 als das beste Sturmgewehr des Spiels an. Testet alle drei Waffen und entscheidet euch, welches für euch das beste Sturmgewehr ist.

Viele Spieler lieben das Sturmgewehr DG-58. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die besten Maschinenpistolen (MPs)

Die WSP Swarm gehört zu den besten MPs des Spiels. Auf kurzer Distanz hat die Waffe eine sehr niedrige TTK („time to kill“). Wenn ihr einen aggressiven Spielstil pflegt, solltet ihr sie unbedingt ausprobieren. Zudem besitzt sie eine hohe Mobilität.

Eine weitere Option ist die Rival 9. Achtet bei ihr darauf, dass ihr die Rückstoßkontrolle verbessert. Wenn ihr die beiden Vorschläge jedoch nicht mögt, dann solltet ihr das Striker 9 testen.

Das WSP Swarm ist besonders für einen aggressiven Spielspiel geeignet. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das beste Scharfschützengewehr (Sniper)

Das Scharfschützengewehr Langbogen (Longbow) eignet sich auch für Quick-Scoping. Es fühlt sich zwar etwas langsamer als in der Beta an, aber es ist in diesem Bereich weiterhin sehr gut. Deswegen solltet ihr bei den Aufsätzen auf eine erhöhte Mobilität und eine schnelle ZV-Zielgeschwindigkeit setzen.

Das Langbogen ist ein Traumer für Quick-Scoper. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das beste Kampfgewehr

Das BAS-B hat derzeit viele Sympathisanten. Es hat zwar einen stärkeren Rückstoß, aber dafür eine sehr niedrige TTK. Es ist mit unter eine der besten Optionen für mittlere und weite Distanzen.

Das beste leichte Maschinengewehr (LMG)

In der Kategorie LMG gibt es derzeit nur einen Favoriten: das Holger 26. Achtet bei der Waffe jedoch darauf, dass ihr langsamer und passiver als bei den anderen Waffen spielt, da es weiterhin ein leichtes Maschinengewehr ist und somit keinen aggressiven Spielstil begünstigt.