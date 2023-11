CoD Modern Warfare 3: Genialer Trick lässt euch Waffen schneller freischalten

In Call of Duty: Modern Warfare 3 gibt es wieder jede Menge Waffen, Equipment und mehr freizuschalten. Damit das ein bisschen schneller geht, haben wir einen ziemlich einfachen, aber genialen Trick für euch.

Anders als beim Vorgänger schaltet in Modern Warfare 3 viele Waffen und Equipment nicht einfach durch euren Levelfortschritt frei. Ab Level 25 könnt und müsst ihr eigentlicht die Waffenkammer dafür nutzen. Indem ihr tägliche Herausforderungen abschließt, könnt ihr Waffen, Aufsätze, Extras, Ausrüstungen und sogar Killstreaks gezielt freischalten. Die Anzahl der zur Freischaltung nötigen Herausforderungen variiert zwischen zwei und acht Punkten.

Wenn ihr die drei täglichen Herausforderungen abgeschlossen habt, zählt jedoch daraufhin jeder Match-Sieg als ein erfolgreicher Abschluss und somit als ein weiterer Punkt. Die Herausforderungen aus dem Zombie-Modus zählen ebenfalls für die Waffenkammer.

Multiplayer Trailer | Call of Duty: Modern Warfare 3

Im Zombie-Modus Waffen schneller freischalten

Wo liegt das Problem? Eure Waffen und Co. über die Herausforderungen freischalten, kann mitunter sehr mühselig und zeitaufwendig sein. Aktuell gibt es hin und wieder noch verbuggte Herausforderungen oder ihr erhaltet Aufgaben, für die ihr Waffen oder Equipment braucht, die ihr noch gar nicht freigeschaltet habt.

Zombie-Modus schafft Abhilfe: Wie schon beim DMZ-Modus in MW 2 (2022) könnt ihr auch im Zombie-Modus von MW 3 (2023) Waffen und Equipment auch dauerhaft für den Multiplayer freischalten, wenn euch eine erfolgreiche Exfiltration mit den Gegenständen gelingt.

So funktioniert die Methode:

Startet alleine oder in der Gruppe ein Match im Zombie-Modus. Findet eine Waffe oder Equipment, das ihr noch nicht freigeschaltet habt (via Mystery-Box oder Kaufstationen). Sucht auf der Karte den nächsten Exfiltrationspunkt. Beendet erfolgreich das Match.

Wichtiger Hinweis: Ihr könnt so nur Waffen und Equipment freischalten, die euer Operator als aktives Loadout nutzt und ausgerüstet hat. Gegenstände im Rucksack werden nach einer Exfiltration nicht freigeschaltet. Diese Methode ist deutlich entspannter und schneller als die Freischaltung über die Waffenkammer.

Waffen schnell leveln

Eine ziemlich gute Methode um XP zu farmen, steckt praktischerweise im Zombie-Modus. Wenn ihr einen Helikopter zur Exfiltration ruft, erscheinen in der Wartezeit große Horden von Zombies. So funktioniert das Ganze:

Startet alleine oder in der Gruppe ein Match im Zombie-Modus.

Sucht einen Exfiltrationspunkt und ruft den Helikopter.

Erledigt die in Massen erscheinenden Zombies.

Lasst den Helikopter ohne euch starten und wiederholt den Vorgang, bis das Match sich dem Ende neigt oder ihr das Maximallevel der Waffen erreicht habt.

Mit dieser Methode könnt ihr die Freischaltung von neuen Waffen und ihr Aufleveln sogar kombinieren. Laut CoD-Experte JGOD ist es so möglich, ein Waffenlevel in nur 25 Sekunden zu erhalten:

Weitere Methoden zum schnellen Leveln von Waffen

„Kill Confirmed“ bietet neben Kills auch durch das Einsammeln der Hundemarken zusätzliche Erfahrung.

In allen Modi lassen sich Täuschungsgranaten und das „Field Upgrade“ DDOS als zusätzliche Quelle für Erfahrung nutzen.

Im „War Mode“ können neben den Kills viele Erfahrungspunkte durch das Erfüllen der Missionsziele verdient werden.

PlayStation-Spieler erhalten, wenn sie gemeinsam in einer Gruppe spielen, 25 Prozent Bonus-XP.

Noch ein Tipp für Konsolenspieler:

Mit diesen Methoden solltet ihr nicht nur schnell an die Waffen eurer Wahl kommen, sondern auch deutlich schneller ihr Maximallevel erreichen. Ihr könnt euch dann also bald auf den Camo-Grind konzentrieren und seid außerdem bestens vorbereitet auf die neue Warzone-Map, die wahrscheinlich mit dem Start der ersten Season am 5. Dezember 2023 erscheint.