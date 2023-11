Mit Modern Warfare 3 ist Call of Duty vor wenigen Tagen ins nächste Kapitel gestartet – erwartungsgemäß hat es der Shooter-König geschafft, sich direkt wieder einen Platz in den Bestseller-Charts zu sichern. Aber nicht auf allen Plattformen. Im PlayStation Store gibt es keine Spur vom neuen CoD.

Call of Duty wird zum Bestseller – zumindest auf der Xbox und auf Steam

Auch wenn sich etliche Fans immer wieder beschweren, dass der Lack bei Call of Duty schon lange ab ist, verkauft sich Activisions Ballerbude jedes Jahr aufs Neue millionenfach. Obwohl die Kritik zum Start von Modern Warfare 3 besonders groß war, scheint sich auch dieses CoD wieder wie geschnitten Brot zu verkaufen – das belegt zumindest ein Blick auf die Bestseller-Charts von Steam und der Xbox.

Auf Steam belegt Call of Duty: Modern Warfare 3 aktuell den ersten Platz in der Topseller-Liste (Quelle: Steam). Auf der Xbox schafft es der Shooter sogar, gleich dreimal in den Charts aufzutauchen. Das klassische Cross-Gen-Bundle für 79,99 Euro hat es an die Spitze geschafft, Platz 2 geht an die 30 Euro teurere Vault-Edition von Call of Duty: Modern Warfare 3. Auf dem fünften Platz ist hingegen das Vault-Edition-Upgrade zu finden. Das steht für alle Käufer des normalen Cross-Gen-Bundles bereit und kostet 30 Euro (Quelle: Xbox Store).

Multiplayer Trailer | Call of Duty: Modern Warfare 3

Neues CoD ist kein Bestseller im PlayStation Store

Während das neue Call of Duty auf Steam und auf der Xbox weggeht wie warme Semmeln, scheint es der neue Activision-Shooter auf der PlayStation etwas schwerer zu haben. Wer einen Blick auf die Bestseller-Liste im PlayStation Store wirft und die Liste nach „Meistverkauft“ sortiert, sucht nach Modern Warfare 3 vergebens. Tatsächlich ist kein einziges Call of Duty in der Liste zu finden (Quelle: PlayStation Store, nach „Meistverkauft“ sortiert).

In den letzten Wochen hat die Bestseller-Liste des PlayStation Stores immer wieder für hochgezogene Augenbrauen in der Redaktion gesorgt. Wir haben deswegen bei Sony um ein Statement gebeten, das erklärt, wie diese Liste zustande kommt. Bislang haben wir jedoch noch keine Antwort erhalten.

