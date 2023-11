Switch-Controller an die PS4 anschließen

Wenn ihr gerne die PS4 für ein paar gemütliche Runden Zocken anschmeißt, dann sollte alles passen – inklusive Controller. Hat es euch da der Nintendo Switch Pro-Controller mehr angetan als der Original-PS4-Controller, ist es gar kein Problem. Mit einem kleinen Trick könnt ihr diesen an eure PS4 anschließen.

PlayStation 4 Facts

Nintendo Switch-Controller an PS4 – möglich mit diesem Drittanbieter-Adapter

Für viele ist der PlayStation 4-Controller schlichtweg nicht die beste Möglichkeit, um auf einer Konsole zu spielen. Einige wünschen sich, dass sie den Xbox One-Controller an Sonys Konsole anschließen können – andere bevorzugen das Nintendo Switch Pro-Gamepad. Offiziell will Sony nicht, dass du mit einem beliebigen Gamepad an der PS4 zockst. Dass es trotzdem möglich ist, verdankst du einem kleinen Adapter.

Damit es dir möglich ist, mit deinem Nintendo Switch-Controller auf deiner PS4 zu zocken, brauchst du die Hilfe eines Adapters. Dazu reicht es nicht aus, dass ihr euch beispielsweise einen Bluetooth-Dongle holt. Grund dafür ist das Authentifikationssystem, das überprüft, ob angeschlossene Hardware auch die Erlaubnis hat, mit deiner PS4-Konsole zu kommunizieren.

Zum Glück gibt es ein kleines Helferlein, das an die PS4 das richtige Signal ausgibt, damit es funktioniert. Der BIGBIG-Won-Controller-Adapter empfängt die kabellosen Signale des Nintendo Switch Pro-Controllers ohne Probleme und gibt sie an die PS4 weiter. Kostenpunkt des Adapters sind rund 30 Euro. Ihr solltet euch aber darauf einstellen, dass Motion-Control wahrscheinlich nicht funktionieren wird.

BIGBIG WON Wireless Controller Adapter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2023 12:36 Uhr

Wie das ganze Schritt für Schritt funktioniert? Das ist ganz einfach:

Den Adapter in die PS4 stecken

Das Licht des Bluetooth-Dongles wird anfangen, zu blinken

Drückt den Knopf links des USB-Anschlusses eures Nintendo Switch Pro-Controller, um den Controller zu synchronisieren, bis die Lichter auf der unteren Seite anfangen zu leuchten

Das Licht des Dongles wird nun durchgehend orange leuchten

Drückt den Home-Button eures Switch-Controllers und schon solltet ihr damit eure PS4 steuern können

Das war's auch schon. Jetzt sollte beispielsweise das Switch Pro-Gamepad völlig normal an deiner PS4 funktionieren. Der Adapter funktioniert übrigens auch noch in diversen anderen Kombinationen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.