Call of Duty - Modern Warfare 3: Crossplay ausschalten

Wir erklären euch, wie das Crossplay-Feature in Call of Duty: Modern Warfare 3 funktioniert und wie ihr es ausschalten könnt.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) Facts

Wie funktioniert Crossplay in CoD MW 3?

Das Crossplay-Feature von Call of Duty: Modern Warfare 3 ist ziemlich schnell erklärt: Ihr könnt unabhängig von eurer Plattform mit anderen Spielern und Freunden gemeinsam und/oder gegeneinander zocken. Und das war es eigentlich auch schon, eine größere Erläuterung benötigt das Crossplay-Feature in Call of Duty: Modern Warfare 3 nicht.

Crossplay in CoD MW 3 deaktivieren

Bei der Standard-Einstellung in Call of Duty: Modern Warfare 3 ist Crossplay aktiviert. Allerdings möchten viele Spieler das Feature jedoch gar nicht aktiv haben, da des Öfteren Konsolenspieler nicht gemeinsam mit PC-Spielern in einer Lobby sein wollen.

Wenn ihr Crossplay auf eurer PlayStation ausschalten möchtet, geht folgendermaßen vor:

Startet Call of Duty: Modern Warfare 3.

Geht in die Einstellungen des Spiels.

Nun auf „Konto & Netzwerk“.

Jetzt findet ihr die Option „Crossplay“. Dort könnt ihr auswählen, ob das Feature an oder aus sein soll.

Entscheidet selbst, ob Crossplay aktiviert sein soll oder nicht. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn ihr Crossplay aktiviert habt, könnt ihr separat noch auswählen, ob ihr die Crossplay-Kommunikation mit anderen Plattformen aktiv haben wollt oder nicht. Da ihr euch in den Optionen befindet, solltet ihr direkt andere Einstellungen ändern, um euch im Multiplayer einen Vorteil zu verschaffen.

Auch auf der Xbox sollte der oben beschriebene Vorgang funktioniert. Beim Vorgänger CoD Modern Warfare 2 gab es jedoch zum Launch einige Probleme mit dem Crossplay-Feature. Sollte das beim Start von CoD MW 3 wieder der Fall sein, geht folgendermaßen vor, um Crossplay auszuschalten:

Öffnet die Einstellungen eurer Konsole.

Klickt auf „Online Sicherheit und Familie“.

Geht jetzt auf „Privatsphäre und Onlinesicherheit“.

Dann auf „Xbox Live Privatsphäre“.

Wählt „Details und Anpassungen anzeigen“.

Daraufhin erscheint der Menüpunkt „Kommunikation und Multiplayer“.

Nun gibt es einen Reiter, bei dem ihr entscheiden könnt, ob ihr mit Spielern außerhalb von Xbox Live spielen möchtet.

möchtet. Wenn ihr Crossplay ausschalten wollt, ändert die Einstellung auf „Blockieren“.

Startet Call of Duty: Modern Warfare 3. Wenn die Änderung nicht sofort aktiv sein sollte, müsst ihr das Spiel neustarten.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.