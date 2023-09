Call of Duty - Modern Warfare 3: Beta-Termine im Überblick

Auch Call of Duty: Modern Warfare 3 führt die Tradition einer Multiplayer-Beta fort. Im Folgenden verraten wir euch, zu welchen Terminen die Beta stattfindet und wie ihr an ihr teilnehmen könnt.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) Facts

CoD Modern Warfare 3 Beta-Termine

Publisher Activision und Entwickler Sledgehammer Games haben die Beta-Termine veröffentlicht. Die Multiplayer-Beta soll nach dem kommenden „CoD Next“-Event stattfinden. Sie führt jedoch auch die Tradition fort, dass die Multiplayer-Beta nicht für alle Spieler gleichzeitig beginnt. Wie in jedem Jahr gibt es unterschiedliche Phase, die folgendermaßen aussehen:

Erstes Wochenende exklusiv für PlayStation:

6. bis 7. Oktober: Early Access für alle PlayStation-Vorbesteller.

8. bis 10. Oktober: Open Beta für PlayStation-Spieler, auch ohne Vorbestellung.

Zweites Wochenende:

12. bis 13. Oktober: Early Acesss für PC- und Xbox-Vorbesteller, Open Beta für PlayStation-Spieler.

14. bis 16. Oktober: Open Beta für alle Spieler auf allen Plattformen, auch ohne Vorbestellung.

Wie könnt ihr an der Beta teilnehmen?

Eigentlich müsst ihr euch gar nicht für die Multiplayer-Beta anmelden, da ihr auch ohne Vorbestellung an ihr teilnehmen könnt. Wenn ihr jedoch Call of Duty: Modern Warfare 3 digital vorbestellt, erhaltet ihr automatisch einen Beta-Key. Den Beta-Code müsst ihr dann einfach nur im Shop eurer Plattform einlösen.

Wenn ihr es physisch bestellt, erhaltet ihr von eurem Verkäufer einen Beta-Code per E-Mail oder in ausgedruckter Form, beispielsweise auf eurer Quittung. Das kann je nach Verkäufer jedoch variieren, informiert euch also sicherheitshalber in eurem Shop, wie die Vergabe des Beta-Keys abläuft.

Um in die richtige Stimmung zu kommen, könnt ihr euch den Gameplay-Reveal-Trailer von Call of Duty: Modern Warfare 3 anschauen:

Gameplay Reveal Trailer | Call of Duty: Modern Warfare III

Call of Duty: Modern Warfare 3 soll am 10. November 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Wenn ihr den Ego-Shooter vorbestellt, erhaltet ihr nicht nur einen Beta-Key, sondern auch einen Vorabzugang zur Kampagne des Spiels. Die Story könnt ihr dann bereits ab dem 3. November spielen und absolvieren.