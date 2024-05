Lidl verkauft heute ein geniales Gerät, das euch im Notfall hilft

Bei Lidl findet ihr regelmäßig viele spannende Produkte, die manchmal einen großen Mehrwert bieten. Genau das ist ab dem 2. Mai 2024 wieder der Fall. Der Discounter verkauft nämlich eine Schreibtischleuchte, die ihr im Notfall auch als Taschenlampe verwenden könnt.

Lidl verkauft Schreibtischleuchte mit Mehrwert

Jeder von euch hat sicher eine Schreibtischleuchte. Diese funktioniert meistens aber nur, wenn Strom vorhanden ist. Es gibt auch Leuchten mit verbautem Akku, doch Lidl geht noch einen Schritt weiter. Ab dem 2. Mai 2024 gibt es nämlich eine Schreibtischleuchte im Angebot, deren Leuchtenkopf abgenommen und durch den integrierten Akku als Taschenlampe genutzt werden kann. Der Spaß kostet nur 19,99 Euro und wird von Lidl sowohl in den Läden als auch ab Anfang Mai online angeboten. Im Prospekt ist das Angebot schon gelistet:

Lidl verkauft ab dem 2. Mai eine besondere Schreibtischleuchte mit Akku. (Bildquelle: Lidl-Prospekt)

Ihr bekommt damit nicht nur eine schicke Tischleuchte, die per Touch in drei Helligkeitsstufen eingestellt werden kann, sondern auch eine Taschenlampe, wenn ihr die Oberseite abnehmt. Das Geniale an der Geschichte ist, dass diese Lampe immer geladen sein wird, wenn ihr sie mal braucht. Im Gegensatz zu den Taschenlampen, deren Akkus immer dann leer sind, wenn man sie benötigt. Entsprechend praktisch empfinde ich diese Lösung.

Bei Amazon gibt es zwar einige Akku-Schreibtischleuchten, jedoch lässt sich der Leuchtenkopf nicht abnehmen und direkt als Taschenlampe nutzen. Natürlich könnt ihr im Notfall die ganze Lampe mit euch herumschleppen, doch die Lösung von Lidl ist etwas durchdachter. Preislich liegt ihr bei Amazon auch etwa bei 20 Euro (bei Amazon anschauen). Nützlich ist so eine Akku-Lampe in jedem Fall, da sie durch den Anschluss am Strom immer aufgeladen ist. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann habt ihr als letztes Mittel noch die kleine LED am Handy als Taschenlampe, auch wenn diese nicht gerade viel Licht erzeugt.

