Heißes Gerücht zur Switch 2: Großer Vorteil entpuppt sich als Nachteil

Nintendo will die Akkulaufzeit seiner nächsten Switch-Konsole verbessern. Was gut klingt, könnte zum Problem werden: Gerüchten zufolge soll die Leistung ziemlich zweigeteilt sein. Starke Performance im Dock-Modus, schwache Laufzeit im Handheld-Modus.

Nintendo Switch Facts

Nintendo Switch 2: Handheld-Modus nur eingeschränkt?

Die Nintendo Switch 2 hat möglicherweise mit einem starken Leistungsungleichgewicht zwischen Dock- und Handheld-Modus zu kämpfen. Neue Gerüchte deuten auf eine dramatische Leistungssteigerung im angedockten Zustand hin, während der Handheld-Modus ziemlich ins Schwitzen kommt.

Anzeige

Angeblich soll die nächste Generation der beliebten Hybridkonsole im angedockten Modus mit einer beeindruckenden Performance von bis zu 4 TFLOPs aufwarten. Im Handheld-Modus sieht es dagegen weniger rosig aus. Hier könnte die Taktrate „wahnsinnig niedrig“ sein – teilweise sogar weit unter 800 MHz (Quelle: Moore’s Law Is Dead).

Diese geringe Performance könnte sich in stark reduzierten Grafikfähigkeiten niederschlagen, was sich vor allem bei anspruchsvollen Spielen bemerkbar machen dürfte.

Anzeige

An anderer Stelle will Nintendo jedoch den Handheld-Modus verbessern. So soll an einer neuen Kühllösung gearbeitet werden. Ein spezielles Lüftersystem mit niedriger Drehzahl könnte helfen, die Hardware auch im mobilen Einsatz effektiv zu kühlen.

Unabhängig vom Dock- und Handheld-Modus könnte ein weiterer Aspekt der Nintendo Switch 2 die Abwärtskompatibilität sein. Ein Manager von Nintendo hat bereits angedeutet, dass die neue Konsole in der Lage sein wird, Spiele der aktuellen Nintendo Switch zu unterstützen.

Anzeige

Unsere Wünsche für die Nintendo Switch 2:

Switch-Nachfolger: Das sollte die Switch 2 können! Abonniere uns

auf YouTube

Nintendo Switch 2: Einführung doch erst 2025?

Noch hat Nintendo die neue Konsole nicht offiziell angekündigt. Gerüchten zufolge könnte eine Enthüllung erst Ende dieses Jahres erfolgen – einige Quellen gehen sogar von einer Markteinführung im Jahr 2025 aus. Dies deckt sich mit Berichten über eine knappe Komponenten-Verfügbarkeit seitens Nintendo.