Neue Super-Batterie für E-Autos stellt Verbrenner in den Schatten

Ein führender chinesischer Hersteller hat gerade eine besonders leistungsfähige Batterie für E-Autos vorgestellt. Die Shenxing Plus bietet laut CATL eine Reichweite von 1.000 km pro Ladung. Reichweiten-Angst beim Elektroauto soll damit der Vergangenheit angehören.

Neue E-Auto-Batterie soll 1.000 km schaffen

Der chinesische Weltmarktführer für Batterietechnik CATL hat auf einer Automesse in Peking eine ganz besondere Batterie für E-Autos präsentiert. Sie könnte eines der größten Hindernisse für die Akzeptanz von Elektroautos beseitigen – die Reichweiten-Angst.

Nach Angaben des Herstellers bietet die Batterie eine Reichweite von 1.000 km pro Ladung, was eine echte Premiere im Bereich der LFP-Batterien darstellt. Außerdem soll die Batterie umweltfreundlicher sein, da sie ohne Kobalt auskommt.

Neben der Reichweite soll die Batterie mit dem Namen Shenxing Plus noch weitere Vorteile haben. Laut CATL hat sie eine beeindruckende Ladeeffizienz: Nur zehn Minuten an einer leistungsstarken Ladesäule sollen ausreichen, um genug Energie für weitere 600 km Strecke aufladen zu können. Das entspricht einem Fahrkilometer pro Sekunde (Quelle: CATL). Wie hoch die Leistung einer entsprechenden Ladesäule dafür sein müsste, verrät der Hersteller allerdings nicht.

Durch wabenförmiges 3D-Material an der Anode und weitere Innovationen konnte CATL nach eigenen Angaben die Energiedichte auf über 200 Wh/kg steigern. Damit liege die Batterie auf dem Niveau von Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien, die bisher für ihre vergleichsweise höhere Energiedichte bekannt waren. Typische LFP-Batterien haben dagegen eine Energiedichte zwischen 90 und 160 Wh/kg.

Starke E-Auto-Batterie: Erscheinungstermin unbekannt

Wann CATL seine neue Super-Batterie in ersten Fahrzeugen einsetzt, hat der chinesische Hersteller noch nicht verraten. Dass CATL aber durchaus liefern kann, hat bereits die erste Shenxing-Batterie gezeigt. Sie wurde nur acht Monate nach der ersten Präsentation in die Autos Zeekr 01 und GAC Aion Y Plus eingebaut.

