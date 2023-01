Wer sich für ein E-Auto entscheidet, muss sich auf große Umstellungen gefasst machen. Doch der Vorteil für die Umwelt und auf lange Sicht günstigere Preise wiegen für immer mehr deutsche Autofahrer schwerer, die Stromer kriegen den Vorzug. Gleichzeitig bleibt die Skepsis: Die Reichweite gilt noch immer als Achillesferse von E-Autos.

Boom vorbei? Interesse an E-Autos in Deutschland flaut ab

Die Zahl der Deutschen, für die ein E-Auto als nächstes Fahrzeug in Frage kommt, steigt kaum noch an. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte. 16 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden sich derzeit für ein Elektroauto entscheiden. Ein Jahr zuvor waren es 15 Prozent.

Der größte Zweifel bei der Entscheidung für ein E-Auto liegt dabei wieder einmal in der Reichweite. 57 Prozent der Befragten gaben an, dass Bedenken wegen der Reichweite einer der wichtigsten Hinderungsgründe sei. Mit 47 Prozent landet der mangelhafte Ausbau öffentlicher Ladepunkte auf Platz 2. Obendrein droht ein ehemaliger Vorteil den E-Autos in der aktuellen Situation zum Verhängnis zu werden.

Denn eigentlich sind Elektroautos auf lange Sicht durch geringe laufende Kosten Verbrennern überlegen. „Nun schießen die Stromkosten in die Höhe, während die Förderung sukzessive zurückgefahren wird und 2025 sogar ausläuft. Das wird dazu führen, dass künftig weniger Elektroautos verkauft werden“, erwartet Harald Proff, Branchenexperte von Deloitte (Quelle: dpa via heise). Auch Autopapst Ferdinand Dudenhöffer rechnet mit einem kräftigen Dämpfer für die E-Mobilität.

Auf die generellen Unsicherheiten vieler Verbraucher in puncto E-Autos trifft nun also das Problem der steigenden Energiepreise. Denn der wichtigste Grund für die potenziellen E-Auto-Kunden, sich für einen Stromer zu entscheiden, sind Deloitte zufolge die günstigen Kosten für die Antriebsenergie. Erst danach komme der Umweltschutz zum Tragen und an dritter Stelle auch schon die Möglichkeit, lukrative Förderprogramme zu nutzen.

Elektroautos haben es 2023 nicht leicht. Was wir außerdem für das junge Jahr erwarten:

Kein Vergleich: E-Autos in China heiß begehrt

Spannend: In China ist die Akzeptanz für reine Elektroautos der Umfrage zufolge deutlich höher. 27 Prozent würden sich ein E-Auto zulegen. Auch der wichtigste Grund ist ein anderer: Für die Chinesen steht das Fahrerlebnis an erster Stelle. Für die Deloitte-Umfrage wurden 26.000 Verbraucher aus 24 Ländern im Herbst 2022 befragt. 1.506 von ihnen kamen aus Deutschland.