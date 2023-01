Zu einem der günstigsten E-Autos in Deutschland bietet Dacia jetzt eine neue Version an, die über mehr PS verfügt. Preislich geht es beim Dacia Spring Extreme Electric 65 aber nur leicht nach oben. Auch an eine neue Farbe hat die Renault-Tochter gedacht.

E-Auto: Dacia bietet stärkeren Spring Electric an

Seit dem Marktstart im Jahr 2021 hat Dacia seinen Spring Electric in Deutschland ganze 18.500 Mal verkaufen können. Das dürfte auch am Preis liegen, denn inklusive E-Auto-Förderung ist er für weniger als 20.000 Euro zu bekommen. Dafür müssen Kunden allerdings auch in Kauf nehmen, dass es sich nicht gerade um ein PS-Monster handelt – und die Bescheinigung von 0 auf 100 km/h dauert fast 20 Sekunden.

Wer bereits ein Auge auf den Spring Electric geworfen hatte und von der Leistung dann doch etwas abgeschreckt war, sollte sich die gerade vorgestellte Extrem-Variante genauer anschauen. Der Dacia Spring Extreme Electric 65 verfügt nicht mehr über 44 PS, sondern über namensgebende 65 PS (Quelle: Dacia). Rekorde werden so zwar sicher nicht eingefahren, doch das Leistungsplus dürfte sich im Alltag positiv bemerkbar machen.

Neben mehr PS hat Dacia dem neuen Spring mehr Drehmoment verpasst und eigenen Angaben zufolge die Rekuperation optimiert. Bei der Reichweite des E-Autos und der Kapazität der Batterie hat es hingegen keine Änderung gegeben. Nach WLTP-Standard ist also weiter mit maximal 225 km pro Akkuladung zu rechnen. Zudem gibt es die neue Variante mit 65 PS auch in der Farbe Schiefer-Blau. Dacia hat sich hier noch für kupferfarbene Akzente entschieden, zum Beispiel an den Außenspiegeln und den Radnaben.

Mehr zum Dacia Spring Electric im Video:

Günstiges E-Auto: Dacia Spring Electric (2021)

Dacia Spring Extreme Electric 65 im Vorverkauf

Der Extrem-Spring lässt sich ab sofort im Vorverkauf erstehen, mit der Auslieferung ist laut Dacia noch vor dem Sommer 2023 auszugehen. Inklusive E-Auto-Förderung, die in diesem Fall 4.500 Euro beträgt, ist der Dacia Spring Extreme Electric 65 für rund 20.000 Euro zu bekommen.