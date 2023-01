Tesla hat kürzlich in Deutschland die Preise für das Model 3 und Model Y gesenkt. Eigentlich müssten Tesla jetzt die Türen eingerannt werden und die Bestellungen in die Höhe schießen. Tatsächlich könnt ihr das Model 3 und Model Y sofort bekommen, denn Tesla hat einen riesigen Bestand unverkaufter Fahrzeuge im Angebot.

Tesla hat viele Model 3 und Model Y auf Halde

Wer sich aktuell ein Model 3 oder Model Y kaufen möchte, ist in einer wirklich guten Situation. Tesla hat die Preise drastisch gesenkt, sodass ihr nach Abzug aller Förderung für das Model 3 bei 40.470 Euro und für das Model Y bei 41.370 Euro landet. Da macht der Kauf des Model Y in meinen Augen mehr Sinn. Bei so attraktiven Preisen müssten doch viele zuschlagen. Doch die Lieferzeiten steigen gar nicht. Ihr bekommt ein Model 3 und Model Y zwischen Februar und März 2023. Und es geht sogar noch schneller, wenn ihr euch im Bestand von Tesla umschaut.

Ich schaue mich regelmäßig bei Tesla um, checke die Preise und den aktuellen Bestand verschiedener Modelle. Und dort zeigt sich ein komisches Bild. Wenn ihr wollt, könnt ihr sofort ein Tesla Model 3 bekommen. Sogar ganz in der Nähe bei mir in Bremen – selbstverständlich zum reduzierten Preis. Wohnt ihr am anderen Ende Deutschlands, dann bekommt ihr das Model 3 auch sofort in München. So sieht bei Tesla aktuell der Bestand aus (bei Tesla anschauen):

Tesla hat unzählige Model 3 auf Lager. (Bildquelle: GIGA)

Und das ist nur die erste Seite. Bei 100 Tesla 3 Model in verschiedensten Farben habe ich aufgehört zu zählen. Die Seite hat beim Herunterscrollen aber immer wieder geladen. Ähnlich sieht es beim Model Y aus (bei Tesla anschauen):

Tesla hat unzählige Model Y auf Lager. (Bildquelle: GIGA)

Auch dort könnt ihr euch umschauen und findet viele Farben und Konfigurationen über ganz Deutschland verteilt. Obwohl ich vom niedrigsten zum höchsten Preis sortiert habe, kamen zwischendurch immer einige günstigere Modelle dazu. Wenn ihr also ein Modell sucht, nutzt die Filter. Jeder, der das Geld hat und ein Model 3 oder Model Y haben will, kann es im Grunde sofort bekommen. Davon geht dann noch einmal jeweils die Förderung von 4.500 Euro ab.

Bei Tesla läuft es nicht immer rund:

Was will Tesla jetzt machen?

Ich hätte eigentlich auch erwartet, dass jetzt viele Menschen ein Model 3 und Model Y kaufen, die Lieferzeiten wieder in die Höhe schießen und der hohe Bestand an Fahrzeugen abgebaut werden kann. Aktuell sieht es nicht danach aus. Wird der Preis von Tesla also noch einmal gesenkt? Wir werden sehen und halten euch auf dem Laufenden. Eine hohe Marge ist in jedem Fall vorhanden.

