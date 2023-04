Heureka! Eine der größten Herausforderungen für Ingenieure ist es, das Gewicht und die Reichweite von E-Autos auszubalancieren. Diese Zwickmühle könnte nun bald der Vergangenheit angehören. Der weltgrößte Batteriehersteller CATL konnte eine Batterie mit bisher unerreichter Energiedichte konstruieren. Damit sollen nun sogar batteriebetriebene Flugzeuge Realität werden.

Mobility Facts

Super-Akku: Stark genug für Flugzeuge

Letzte Woche hat der chinesische Akku-Hersteller CATL auf der Automesse in Shanghai eine neue Akku-Technologie präsentiert. Die Batterie soll so leistungsstark sein, um sie sogar in der Luftfahrt einsetzen zu können. Zeitgleich unterstreicht CATL in der Pressemitteilung die Sicherheit der „Condensed Battery“.

Durch den Einsatz biomimetischer Elektrolyten in einem kondensierten Zustand wird die Leitfähigkeit der Zellen verbessert. Dadurch wird einerseits die Ionen-Förderung effizienter, andererseits wird die Mikrostruktur stabiler.

Die Folge sind leichte, hochleistungsfähige Akkus, die die bisher modernsten Modelle alt aussehen lassen: Während die neuesten 4680-Akkus des E-Autobauers Tesla zwischen 272 und 296 Wattstunden pro Kilogramm speichern konnten, erlauben die CATL-Batterien bis zu 500 Wh/kg. Damit können Akkus bei gleicher Leistung fast doppelt so leicht sein (Quelle: thedriven.io).

Ebenfalls auf der Automesse in Shanghai vorgestellt: der VW ID. 2all.

VW ID. 2all: E-Auto für 25.000 Euro vorgestellt

Batterien: Mehr als nur Kathode und Anode

Diese Entwicklung ist die neueste einer ganzen Reihe von Errungenschaften in der Branche: Natrium-Ionen-Batterie, Lithium-Eisenphosphat-Akku, Qilin-Akku und 4680-Batterie, um nur ein paar zu nennen. Es sind mittlerweile bereits Akkus entwickelt worden, die eine Energiedichte von knapp 1200 Wh/kg besitzen. Allerdings befinden sich viele dieser Projekte noch in den Kinderschuhen und sind weit davon entfernt, tatsächlich in Produktion zu gehen.

Die eigentliche Überraschung seitens CATL ist, dass die Akkus noch dieses Jahr in Serienproduktion gehen sollen. Das erlaubt, größer zu träumen. Der Hersteller arbeitet laut eigener Aussage bereits an einem batterieelektrischen Passagierflugzeug, spricht aber auch von Elektrifizierung der Schifffahrt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.