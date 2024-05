Amazon schlägt sich selbst: Jeder will jetzt diesen Film sehen

Amazon hat gerade einen echten Lauf. Nachdem es Prime Video bereits dank Land of Bad geschafft hat, sich die Krone der deutschen Streaming-Charts unter den Nagel zu reißen, klappt es nun dank eines Neuzugangs schon wieder.

Prime Video: Talk to Me ist Deutschlands neuer Streaming-Hit

Deutschland hat wieder einen neuen Streaming-König in der Kategorie Filme. Letzte Woche noch schaffte es Land of Bad, sich den Thron zu sichern, diese Woche reicht es für die Produktion von Amazon Prime Video nur noch für den zweiten Platz.

Der Krone hinterhertrauern muss Amazon aber trotzdem nicht, denn auch der aktuelle König entspringt dem Prime-Video-Katalog: der Horrorfilm Talk to Me (Quelle: JustWatch). Dieser ist seit dem 26. April für alle Kunden von Amazon Prime kostenlos verfügbar.

Erste Szenen aus Talk to Me gibt’s im offiziellen Trailer zu sehen:

Talk To Me | Trailer deutsch

Der Film dreht sich um eine Gruppe von Freunden, die durch die Berührung einer abgetrennten und einbalsamierten Hand für kurze Zeit Kontakt mit Geistern aufnehmen und diese sogar die Kontrolle über ihren Körper übernehmen lassen kann. Dass dieses Unterfangen Konsequenzen nach sich zieht, ahnt die Gruppe zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht.

Lohnt sich Talk to Me?

Mit einer Wertung von 7,1 von 10 möglichen Punkten auf IMDb gehört Talk to Me auf jeden Fall zur eher kleinen Riege der wirklich sehenswerten Horrorfilme (Quelle: IMDb). Das unterstreicht auch die Auszeichnung als „Bester Horrorfilm“ bei den Critics‘ Choice Super Awards.

Dank einer Laufzeit von gerade einmal 95 Minuten verspricht Talk to Me auch einen eher kompakten und stabilen Spannungsbogen und kann auch ganz entspannt an einem Abend unter der Woche geschaut werden.

Falls ihr übrigens des Öfteren Probleme damit habt, wirklich gute Filme bei Amazon Prime Video zu finden, haben wir einen einfachen aber wirksamen Trick für euch auf Lager:

