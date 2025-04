Solltet ihr Oblivion: Remastered kaufen? Das hat sich im Vergleich zum Original verändert

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ist gestern wie aus dem Nichts erschienen und erobert das Internet gerade im Sturm. Wir sagen euch, was sich im Vergleich zum Original verändert hat – und für wen sich das Remastered lohnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was sich bei Oblivion Remastered im Vergleich zum Original verändert hat

Am 22. April ist The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered über einen Shadow Drop erschienen und kann ab jetzt von euch auf allen gängigen Plattformen gekauft werden. Doch für wen lohnt sich der Kauf und was genau ändert das Remastered im Vergleich zum Original?

Anzeige

Die wichtigsten Änderungen bei The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered im Vergleich zum Original

Grafik

Die Grafik wurde komplett überholt – Landschaften, Items, Lichtverhältnisse und mehr wurde auf den neuesten Stand gebracht Tools der Unreal Engine 5 wurden verwendet Charaktermodelle der NPCs wurden neu angefertigt und mit neuer Lippensynchronisations-Technologie an den Dialog angepasst

Engine

Zusätzlich zur Creative Engine wird nun die Unreal Engine 5 verwendet

Gameplay

Neue Sprint-Funktion Verbessertes Kampf-Gameplay Neue Charakter- und Kampfanimationen Neue Soundeffekte, visuelle Effekte und Trefferreaktionen im Kampf Überarbeitete Third-Person-Sicht Überarbeitetes Level-System

Neue Inhalte

Neuer Charakter-Editor mit wählbarem Hintergrund für euren Charakter Neue eingesprochene Dialogzeilen Neue Quests für Rüstung und Pferderüstung in der Deluxe-Edition

Sprache

Oblivion Remastered ist momentan nur englisch synchronisiert, es gibt jedoch deutsche Untertitel und deutsche Texte, etwa im Inventar



Anzeige

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered – Offizielle Enthüllung

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ist am 22. April für PS5, Xbox Series (Game Pass) und für den PC erschienen.

Lohnt sich Oblivion Remastered für alte wie auch für neue Fans?

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ist erst vor einigen Stunden erschienen und es ist (noch) nicht möglich, genau einzuschätzen, wie fehlerfrei das Spiel tatsächlich läuft. Erste Reaktionen auf Steam und Reddit sind jedoch erst einmal größtenteils begeistert (Quelle: Steam).

Anzeige

Insgesamt lohnt sich The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered den ersten Kritiken nach für Oblivion-Kenner wie auch für alle anderen RPG-Fans – die neue Grafik wie auch das neue Gameplay erleichtern den Einstieg in eines der besten Rollenspiele aller Zeiten, und ihr müsst kein Vorwissen mitbringen, um den Skyrim-Vorgänger genießen zu können. Seid euch nur gewiss darüber, dass auch die Remastered-Version nicht wie ein komplett neues Spiel aus dem Jahr 2025 wirkt – was womöglich aber auch den Charme ausmacht.

Was ihr unbedingt beachten solltet: TES 4: Oblivion Remastered ist auf Steam verifiziert für das Steam Deck, scheint mehreren Rezensionen nach jedoch sehr schlecht auf der Konsole zu laufen. Gleichermaßen ist nicht jeder PC stark genug für das Spiel. Erste Bugs und Crashes wurden bereits beobachtet; es könnte sich also lohnen, noch ein paar Tage bis zum Reinspielen zu warten.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.