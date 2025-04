Traumstart auf Steam: Topseller bietet Echtzeit-Strategie wie vor 30 Jahren und begeistert PC-Spieler

Tempest Rising: Official Launch Trailer

Der neue Echtzeit-Strategie-Hit Tempest Rising macht auf Steam mächtig Eindruck. Kurz nach seinem Release kann das Spiel nicht nur Fans von Klassikern wie Command & Conquer voll für sich gewinnen. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Neuer Steam-Hit: Tempest Rising überzeugt Strategie-Fans

Innerhalb kurzer Zeit hat sich der neue Echtzeit-Strategie-Hit Tempest Rising in die Steam-Topseller katapultiert – nachdem das Spiel am 17. April 2025 auf der Plattform gestartet ist, kann es sich jetzt bereits Platz 2 in den Charts sichern (auf Steam ansehen).

Tempest Rising Slipgate Ironworks™

Für 39,99 Euro bekommt ihr mit Tempest Rising ein Spiel auf Steam, das nicht nur auf den ersten Blick jede Menge Parallelen zu der Klassiker-Reihe Command & Conquer aufweist. Ihr könnt zwischen drei verschiedenen Parteien wählen, die in einer dystopischen, postapokalyptischen Welt gegeneinander in den Krieg ziehen. Zum Release sind allerdings bislang nur zwei der drei Seiten spielbar.

Tempest Rising bietet euch klassisches RTS-Gameplay, mit Basenbau, Ressourcen-Management und zahlreichen Gefechtsszenarien. Command-&-Conquer-Fans dürfen sich darüber hinaus auf aufwendig animierte Sequenzen freuen, die an die Filmsequenzen der altehrwürdigen Strategie-Reihe erinnern.

Steam-Community feiert neues Echtzeit-Strategie-Spiel

Der neue Strategie-Kracher Tempest Rising verkauft sich nicht nur richtig gut auf Steam – er bekommt auch beeindruckende Bewertungen aus der Community. Aktuell steht das Spiel nach rund 2.700 abgegebenen Stimmen bei einem sehr positiven Urteil. Insgesamt geben 88 Prozent der Spieler den Daumen nach oben.

Fans loben vor allem die starken Kampagnen, die großen Freiheiten beim Finden der richtigen Strategie und natürlich das wohlige, nostalgische Gefühl, das sie als Echtzeit-Strategie-Veteranen beim Spielen überkommen hat.

Auch mich hat Tempest Rising sofort an meine Echtzeit-Strategie-Vergangenheit erinnert:

