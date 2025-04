Star Wars Zero Company: Neues Strategiespiel sieht perfekt aus, nur eine Sache stinkt mir gewaltig

Star Wars Zero Company: Offizieller Ankündigungstrailer

Star Wars Zero Company: Offizieller Ankündigungstrailer

Als großer Fan von Strategie- und Taktikspielen freue ich mich auf das neue angekündigte Star Wars Zero Company. Alle Infos zum Spiel klingen super, doch beim Release-Datum verzweifle ich. Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch direkt oben ansehen.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Star Wars Zero Company: Endlich ein Star-Wars-Strategiespiel!

Electronic Arts hat Star Wars Zero Company offiziell angekündigt. Aus geleakten Screenshots ging bereits hervor, dass es sich um ein rundenbasiertes Taktik-Game handeln wird. Die neuen offiziellen Informationen lassen mich auf XCOM mit einer Brise Baldur’s Gate 3 hoffen.

In Star Wars Zero Company erstellt ihr euch euren eigenen Charakter, der als Anführer einer buntgemischten Truppe während der Klonkriege agiert. Teil des Teams ist beispielsweise ein Klon-Solat, eine mandalorianische Kriegerin, ein Sniper von Umbara und auch ein Jedi-Padawan. Zusätzlich sollt ihr euch auch eigene Teammitglieder erstellen können.

Die ersten Gameplayszenen versprechen eher kleinere Gefechte statt großer Schlachten, in denen ihr die Fähigkeiten eures Teams klug nutzen müsst, um erfolgreich zu sein.

Solche Szenen dürften Fans von XCOM bereits gut kennen. (© EA)

Star Wars Zero Company sieht toll aus, aber es ist so weit weg

Während eines Panels auf der Star Wars Celebration verraten Entwickler Bit Reactor und Lucasfilm auch mehr zum Spiel abseits der Schlachten. So sollen die Persönlichkeiten eurer Teammitglieder von großer Bedeutung sein und auch zu Konflikten in der Gruppe sorgen können (Quelle: YouTube). Ich erhoffe mir hier eine Party ähnlich wie in Baldur’s Gate 3, die ich liebgewinnen kann.

Es gibt allerdings ein großes Manko: Star Wars Zero Company soll erst irgendwann im Jahr 2026 erscheinen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum ein Spiel schon so früh angekündigt wird, wenn es noch gut und gerne ein ganzes Jahr entfernt sein wird. Hätte da nicht auch ein Reveal im September gereicht?

Viel zu frühe Ankündigungen sind bei Star Wars keine Seltenheit. Ständig werden Filme vorgestellt, die dann niemals erscheinen. Bei den Spielen ist es genauso. Der erste Trailer für das Spiel Star Wars Eclipse ist jetzt bereits drei Jahre alt und vom Spiel fehlt jede Spur. Gleiches gilt für das Remake zu Star Wars: Knights of the Old Republic.

Immerhin hat Star Wars Zero Company bereits ein Release-Jahr und vorzeigbares Gameplay. Das lässt mich hoffen, dass ein weiteres Verschiebungsdebakel ausbleibt.

