Star-Wars-Spiel meiner Träume: Nach den ersten Bildern kann ich es kaum noch erwarten

Ein neues Star-Wars-Spiel will Taktik- und Strategie-Fans glücklich machen. Jetzt sind erste Bilder aufgetaucht, die spielbare Personen und auch die Star-Wars-Ära zeigt, in der das Spiel angesiedelt ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 31. März: Die Website mp1st zeigt erste Bilder des neuen rundenbasierten Strategiespiels im Star-Wars-Universum, das am 19. April vorgestellt werden soll. Auf den Screenshots ist Gameplay im Stil der XCOM-Spiele zu sehen. Außerdem kontrollieren Spieler wohl eine Gruppe Mandalorianer, die gegen Klonsoldaten antreten. Denkbar wäre also, dass das Spiel entweder in den Klonkriegen oder kurz nach Order 66 spielen. Es gibt auch eine Basis mit Auswahlmöglichkeiten wie „Waffenkammer“, „Holotisch“, „Schwarzmarkt“ und „Special Ops“. Die ersten Screenshots machen bereits einen guten Eindruck und ich freue mich schon auf die offizielle Vorstellung. Spielbare Mandalorianer ermöglichen jede Menge Möglichkeiten für individuelle Kampftaktiken und Personalisierung. Bei mp1st könnt ihr euch die Bilder des Star-Wars-Spiels ansehen. Die Galerie befindet sich etwa in der Mitte des Artikels unter einem weiteren Screenshot, der allerdings aus Star Wars: Empire at War und nicht dem neuen Spiel stammt.

Anzeige

Originalmeldung vom 17. März:

Rundenbasiertes Strategiespiel im Star-Wars-Universum wird bald vorgestellt

Während der Star Wars Celebration 2025 in Japan wird ein neues Star-Wars-Spiel vorgestellt. Es ist jedoch nicht noch ein Action-Adventure oder Shooter. Nein, endlich bekommt die weit, weit, entfernte Galaxis ein rundenbasiertes Strategiespiel.

Anzeige

Der Terminplan der Star Wars Celebration spricht von einer Live-Vorstellung am 19. April. Wenig später dürfte dann auch ein Trailer veröffentlicht werden oder anderweitig Informationen an die Öffentlichkeit treten (Quelle: starwars.com).

Bisher ist bekannt, dass das Star-Wars-Strategiespiel von Bit Reactor mit Unterstützung von Respawn Entertainment entwickelt wird. Respawn hat mit Star Wars Jedi: Fallen Order (zum Test) und Star Wars Jedi: Survivor (zum Test) bereits viel Erfahrung mit dem Universum.

Bit Reactor ist dagegen ein neues Studio, das sich aus Mitarbeitern zusammensetzt, die früher an den XCOM-Spielen gearbeitet haben. Die Vermutung liegt also nahe, dass das neue Strategiespiel in eine ähnliche Richtung gehen wird.

Anzeige