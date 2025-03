Star Wars, Marvel und mehr: 11 Lieblingsfilme, die furchtbar schlecht gealtert sind

Es geht hier jedoch nicht um Machwerke, die bereits bei ihrem Erscheinen unpopulär waren. Diese 11 Filme waren ursprünglich beliebt – doch mittlerweile sieht man ihnen ihr Alter auf unschöne Art und Weise an .

Die Zeit geht auch an Filmen nicht spurlos vorüber – während einige wenige zwar selbst nach Jahrzehnten noch fast makellos scheinen, sind andere kaum mehr mitanzusehen . Es gibt viele verschiedene Gründe dafür, von problematischen Darstellungen über desaströse Sequels bis hin zu unangenehmen Cameos.

Nicht alle Filme schaffen es, in Würde und mit gleichbleibendem Ansehen zu altern. Viele Hits aus vergangenen Jahren haben aus verschiedenen Gründen mittlerweile an Glanz verloren. Hier findet ihr 11 früher beliebte Filme, die richtig übel gealtert sind.

Was den Film allerdings nachhaltig schädigt, ist der asiatische Charakter I. Y. Yunioshi, verkörpert von dem weißen Schauspieler Mickey Rooney. Seine Darstellung ist eine dermaßen rassistische Karikatur und steht in solch schroffem Kontrast zu dem Rest der Handlung, dass der gesamte Film schwer darunter leidet.

Die Rückkehr der Jedi-Ritter ist zwar bei Weitem nicht der schlechteste Star-Wars-Film, leidet aber von den Original-Filmen am stärksten darunter, dass Disney Jahrzehnte später die grottige Sequel-Trilogie auf die Leinwand gerotzt hat.

Besonders die große Liebeserklärung an Keira Knightleys Charakter, Juliet, sorgt heute für gemischte Gefühle. Einerseits, weil die Szene innerhalb des Films komisch anmutet – sie ist frisch verheiratet und die Liebeserklärung kommt vom besten Freund ihres Ehemanns – und zweitens, weil Knightley zum Zeitpunkt des Drehs gerade einmal 17 Jahre alt war.

Avengers: Age of Ultron ist deswegen nicht der einzige MCU-Film, der schlecht gealtert ist, aber er kann als Beispiel genommen werden. Ein verschwendeter Bösewicht, eine nie wieder angesprochene Beziehung zwischen Black Widow und Hulk sowie der vorschnelle Tod von Quicksilver reichern einen Blockbuster an, von dem im Nachhinein nicht wirklich irgendetwas hängenbleibt .

Mittlerweile ist die Superhelden-Müdigkeit so weit fortgeschritten, dass viele MCU-Filme auch im Nachhinein darunter leiden . Es braucht nicht viel, um zu erkennen, dass die meisten von Marvels Blockbustern nach Schema F aufgebaut waren und für die Helden im Wesentlichen nie etwas auf dem Spiel stand.

Marvel’s Avengers: Age of Ultron Official Trailer

Marvel’s Avengers: Age of Ultron Official Trailer 6 / 12

Sein Gesicht zusätzlich auch noch unerwartet in einer Komödie aufploppen zu sehen, dürfte vielen den Appetit verderben – doch genau das geschieht in Kevin allein in New York . Dort hat Trump einen kurzen Cameo-Auftritt, der gerade lang genug ist, um den gesamten Film kaputtzumachen.

Wer heutzutage Donald Trump sehen will, öffnet eine beliebige Nachrichten-App und lässt sich mit Meldungen bombardieren, wie er mit seinen Schergen zusammen die Welt jeden Tag ein bisschen schlechter macht .

Kevin allein in New York: Offizieller Trailer

Kevin allein in New York: Offizieller Trailer 7 / 12

Der zusammenhangslose Plot? Die nicht existente Spannung? Der unreflektierte Pathos? Ganz besonders verglichen mit dem in so ziemlich jeder Hinsicht überlegenen Legacy-Sequel Top Gun: Maverick sieht das Original mittlerweile ziemlich alt aus.

Die Rache der Eierköpfe

Revenge of the Nerds: Official Trailer 9 / 12