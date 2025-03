Nur 2,79 Euro: Beliebten Aufbau-Gigant auf Steam noch schnell zum Sparpreis schnappen

Das Aufbau-Spiel Cities: Skylines bietet euch Spielspaß und Freiheit satt – aktuell könnt ihr euch den Fan-Liebling schon für 2,79 Euro bei Steam schnappen. Ein unschlagbarer Preis für die Simulation.

Cities: Skylines bei Steam – sichert euch das Top-Spiel besonders günstig

Die Aufbausimulation Cities: Skylines erschien im März 2015, hat also bereits einige Jahre auf dem Buckel. Nichtsdestotrotz hat Entwickler Paradox Interactive damit genau ins Schwarze getroffen. Noch heute lockt das Spiel mit einer hübschen Grafik und liebevollen Details. Eine funktionierende Stadt aufzubauen, ist trotzdem nicht leicht.

Sollte euch das Spiel bisher dennoch nicht locken können, weil es euch bislang zu teuer war, solltet ihr jetzt unbedingt zugreifen. Noch bis zum 31. März 2025 bekommt ihr das Spiel bei Steam nämlich für 2,79 Euro statt 27,99 Euro – ihr spart also 90 Prozent (jetzt bei Steam ansehen).

Cities: Skylines Colossal Order Ltd.

Ebenso reduziert (wenn auch nicht so stark) sind sowohl die Deluxe Edition als auch einige Bundles, die zahlreiche Erweiterungen aus den letzten Jahren beinhalten. Alle DLCs zusammen kosten übrigens 278,61 Euro und das ist mit Rabatt. Wenn ihr frisch in die Simulation einsteigt, fangt ihr also besser klein an. Auch dann bietet das Spiel noch jede Menge Inhalt.

Bei den Steam-Spielern kommt Cities: Skylines gut an. Insgesamt bewerten 92 Prozent der Spieler den Aufbau-Hit positiv. Gelobt wird unter anderem, dass man so viel Kontrolle über die Infrastruktur der Stadt hat und dass man es dank verschiedenen DLCs und Mods fast unendlich erweitern kann. Auch bei Metacritic schneidet Cities Skylines mit einer Wertung von 85 Punkten sehr gut ab (Quelle: Steam / Metacritic).

