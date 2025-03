Wie Elden Ring? Action-RPG stürmt Steam-Charts und bekommt 94 % positive Stimmen

Elden-Ring-Fans aufgepasst: Auf Steam stürmt gerade ein neues Action-Rollenspiel die Charts und in den Kommentaren wird es bereits mit Elden Ring verglichen – und stark gelobt.

The First Berserker: Khazan bekommt 94 Prozent positive Stimmen auf Steam

Eigentlich erscheint The First Berserker: Khazan erst am 27. März, doch Vorbesteller können bereits in die dunkle Berserker-Welt hineinspielen. Und die Spieler sind begeistert – etwa über 1.000 Steam-User bewerten das Spiel zu 94 Prozent positiv (Quelle: Steam).

In den Kommentaren wird The First Berserker: Khazan derweil schon mit Elden Ring und Sekiro verglichen:

Und du dachtest, Elden Ring war hart… HA! Ich habe seit Elden Ring kein Spiel mehr gefunden, in das ich mich absolut verliebt habe. Dieses Spiel ist extrem herausfordernd, die Grafik ist 10/10, das Gameplay ist 10/10. Die Mechaniken, die Welt, die Bosse, was auch immer, dieses Spiel hat all das. klingensmithkevin75 auf Steam

Bestes Sekiro-like Kampfsystem auf dem Markt. Nana auf Steam

The First Berserker: Khazan – Chosen-by-the-Blade-Trailer

Hardcore-Action-RPG in dunkler Gothic-Welt

The First Berserker: Khazan (auf Steam ansehen) ist ein Hardcore-Action-RPG in einer dunklen, monströsen Welt. Ihr spielt den General Khazan, der fälschlicherweise als Verräter gebrandmarkt und gefoltert wurde. Nachdem er dem Tod knapp entkommen ist, dürstet es ihn nach Rache – und ihr werdet ihn auf seiner blutigen Reise begleiten, wenn ihr zum echten Berserker werden wollt.

Benutzt Doppelwaffen, Speere und Großschwerter, um in den Souls-like-Kämpfen gegen Monstren voranzukommen. In unterschiedlichen Fertigkeitsbäumen könnt ihr euren Charakter entwickeln und mithilfe von verschiedenen Rüstungssets euren ganz eigenen Kampfstil entwerfen. Ähnlich zu anderen Souls-likes funktionieren hier alle Bosse anders – ihr müsst erst einmal die etwaigen Strategien lernen, um sie besiegen zu können.

The First Berserker: Khazan spielt im Dungeons-and-Fighter-Universum; ihr müsst jedoch keine Kenntnisse zu Dungeons Fighters Online (auf Steam ansehen) haben, um in das Action-Rollenspiel einzutauchen.

The First Berserker: Khazan erscheint für alle Spieler am 27. März 2025 auf PC, PS5 und Xbox Series.

