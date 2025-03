21 Jahre alter Kult-Shooter überfordert Nvidias 3.300 Euro teure Grafikkarte

Die RTX 5090 ist die mit Abstand leistungsstärkste Gaming-Grafikkarte auf dem Hardware-Markt. Doch selbst Nvidias Hardware-Flaggschiff ist anscheinend Half-Life 2 RTX in 4K nicht gewachsen – das legt zumindest der Ausschnitt aus einem neuen Video von Linus Tech Tips nahe.

RTX 5090 kommt bei Half-Life 2 RTX in 4K ins Straucheln

3.300 Euro kostet hierzulande die aktuell günstigste lieferbare RTX 5090 – ein stolzer Preis für ein Stück Hardware! Aber immerhin lassen sich damit alle aktuellen Spiele flüssig in 4K spielen, oder? Wenn man sich das neueste Video von Linus Tech Tips anschaut, scheint das nicht immer der Fall zu sein.

Denn die via RTX Remix erstellte Version von Half-Life 2 erreicht in 4K und ohne DLSS in einer Szene in Ravenholm gerade einmal etwas mehr als 30 FPS. Den entsprechenden Ausschnitt könnt ihr euch hier anschauen:

Auch wenn Half-Life 2 ursprünglich 2004 erschien, sei zu Nvidias Verteidigung angemerkt, dass Half-Life 2 RTX eine komplette Überarbeitung des Shooter-Klassikers ist. Raytracing, moderne Texturen und Assets, Implementierung für DLSS 4 und Multi-Frame-Generation – das alles können Besitzer des Originalspiels von Valve über Steam kostenlos als Demo herunterladen und ausprobieren:

Trailer zeigt, wie stark sich die RTX-Version vom Original unterscheidet

Wer beim Anschauen des Videos das Gefühl hat, dass die neue Version von Half-Life 2 sich gar nicht so stark vom inzwischen knapp 21 Jahre alten Original unterscheidet, sollte lieber einen Blick in den offiziellen Trailer werfen. Dieser zeigt eindrucksvoll, was sich im Vergleich zu damals alles verändert hat:

Half-Life 2 RTX | offizieller Trailer

Probiert es doch einfach mal selbst aus, wenn ihr den passenden Gaming-PC euer Eigen nennt. Als Mindestanforderungen werden ein Intel Core i5-8600 oder AMD Ryzen 5 3600, gepaart mit einer Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, genannt. Letztere dürfte jedoch selbst bei der Nutzung von DLSS ordentlich ins Schwitzen kommen.

AMD-Grafikkarten haben es besonders schwer, schließlich können sie kein DLSS nutzen. Meine RX 7900 XTX erreicht in WQHD ohne Upscaling auf Ultra-Einstellungen gerade einmal 10 FPS – das ist schlichtweg unspielbar. Vielleicht haben Besitzer einer RX 9070 XT mehr Glück.