RTX 4090 schafft’s einfach nicht: Steam-Newcomer zwingt Nvidia-Flaggschiff in die Knie

Dabei sieht das kommende Open-World-Abenteuer nicht einmal bahnbrechend aus.

Hell is Us: RTX 4090 schafft 4K, aber nur 30 FPS

Mit Hell is Us erscheint voraussichtlich am 4. September 2025 ein interessantes neues Open-World-Action-Abenteuer auf Steam. Jetzt haben die Entwickler auch die Systemvoraussetzungen für den PC enthüllt – und vor allem die Hardware-Anforderungen für das Ultra-Preset sorgen für große Augen und Diskussionen.

Selbst mit einer RTX 4090 sind bei 4K anscheinend im Schnitt nur 30 FPS drin. (© Nacon)

Denn dort wird PC-Spielern eine Nvidia GeForce RTX 4090 oder eine AMD Radeon RX 7900 XTX empfohlen – so weit, so gut. Doch wer denkt, dass er damit problemlos in 4K mit stabilen 60 oder gar noch mehr FPS spielen kann, hat sich geschnitten. In der Beschreibung ist von 30 FPS im Durchschnitt die Rede – zudem kommt hierfür bereits Upscaling zum Einsatz (Quelle: Steam).

Mit anderen Worten: Die RTX 4090 reicht anscheinend nicht aus, um Hell is Us auf maximalen Grafikeinstellungen flüssig in 4K spielen zu können.

Entwickler versuchen die Wogen zu glätten

Nach dieser Enthüllung gab es einen großen Aufschrei bei den Steam-Spielern, die den Entwicklern natürlich vorwerfen, dass sie Hell is Us schlichtweg nicht vernünftig optimiert haben. Jetzt haben die Entwickler einen weiteren Blog-Eintrag veröffentlicht, der erklärt, wie es zu dieser Hardware-Einschätzung kommt.

Hell is Us nutzt standardmäßig TSR als Upscaling-Methode, demnach wurde anscheinend nicht das höchstwahrscheinlich performantere DLSS genutzt. DLSS, XeSS und FSR sollen jedoch zur Verfügung stehen.

Zudem soll die RTX 4090 in Hell is Us bei maximalen Grafikeinstellungen und 4K-Auflösung mehr als 30 FPS erreichen – nur eben keine konstanten 60 FPS. Daher hat sich das Studio dazu entschieden, lieber die 30 FPS in den Systemvoraussetzungen anzugeben, damit im Nachhinein niemand enttäuscht ist (Quelle: Steam).

Zum Schluss geben die Entwickler den Spielern noch einen wichtigen Tipp mit auf den Weg: Sie sollen einfach die kostenlose Demo testen, um die Performance auf ihrem System selbst zu evaluieren. Diese könnt ihr euch direkt über Steam herunterladen und spielen (bei Steam anschauen).

Mit einer RX 7900 XTX und einem Ryzen 7 7800X3D erreichen wir in 1440p bei maximalen Grafikeinstellungen und 100 Prozent Renderauflösung im Startgebiet zwischen 45 bis 70 FPS – ohne Frame Generation.

Erste Szenen aus dem Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

Hell is Us – Gameplay-Reveal-Trailer

