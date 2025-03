Für Die Sims wird es eng: Konkurrent Inzoi macht Versprechen, das EA euch nie geben würde

Die Sims müssen sich dieses Jahr warm anziehen. Mit Inzoi erscheint in Kürze ein vielversprechender Konkurrent auf dem PC. Vor allem in einem Punkt wird sich die Lebenssimulation deutlich vom EA-Platzhirsch abheben.

Konkurrent für Die Sims 4 verspricht kostenlose DLCs

Die Entwickler von Inzoi sprechen über den baldigen Early-Access-Start der Lebenssimulation. In einem Online-Showcase verraten sie, dass ihr Spiel 40 US-Dollar kosten soll. Gleichzeitig sollen alle Updates und DLCs, die bis zum Release der Vollversion erscheinen, komplett kostenlos sein.

Kostenlose Updates in einem Early-Access-Spiel sind wohl das allermindeste, was ein Entwickler liefern kann. Die Aussicht auf kostenlose DLCs ist da schon vielversprechender. Vor allem liefern die Entwickler damit einen starken Kontrast zu den Geschäftspraktiken von EA mit Die Sims 4, das durch seine unzähligen kostenpflichtigen DLCs berühmt-berüchtigt ist. Erst kürzlich hat der Publisher sogar Mikrotransaktionen in die Alpha-Version von Skate gezwungen:

So soll sich Inzoi weiterentwickeln

Inzoi soll am 28. März in den Early Access auf Steam starten. Im Showcase machen die Entwickler klar, dass ihre Lebenssimulation zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht fertig ist. Im Mai soll beispielsweise ein Mod-Kit für die Community kommen. Die Entwickler wollen zusätzlich regelmäßig neue Möbel und Kleidung ins Spiel bringen und an Gameplay-Systemen wie der Charaktererstellung und dem Baumodus arbeiten. Mit der „Kucingku“ Katzen-Insel steht auch der erste DLC bereits fest.

Die vollständige Roadmap könnt ihr euch im Showcase der Entwickler ansehen. Die zukünftigen Inhalte werden etwa bei 1:18:13 besprochen.

Steam-Spieler warten gespannt auf Inzoi

Mit Inzoi bekommen EA und Die Sims endlich ernstzunehmende Konkurrenz. Bereits jetzt ist klar, dass Fans auf eine Alternative warten. Die Lebenssimulation steht aktuell sogar auf dem vierten Platz der meistgewünschten Spiele auf Steam (bei Steam ansehen).

Mit dem relativ schmalen Preis und den kostenlosen DLCs könnte das Spiel vor allem Fans überzeugen, die vom gewaltigen Preis aller Erweiterungen für Die Sims 4 abgeschreckt sind – aktuell sind es knapp 900 Euro, obwohl die meisten DLCs im Sale sind (bei Steam ansehen).

Schaut euch hier den Trailer für Inzoi an:

inZOI: Early Access Teaser

