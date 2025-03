Assassin’s Creed Shadows auf Steam: Ubisoft schafft es in letzter Sekunde

Der Release von Assassin’s Creed Shadows steht kurz bevor. Auf Steam kann Ubisofts Open-World-Hit jetzt schon einen wichtigen Meilenstein erreichen. Bei den PC-Topsellern schlägt er sämtliche Konkurrenz.

Assassin’s Creed Shadows steht ganz oben

Am 20. März erscheint endlich Assassin’s Creed Shadows (zum GIGA-Test). Ubisoft kann sich kurz vor Release des Open-World-Hits noch auf gute Nachrichten freuen: Das Spiel erreicht die Spitze der deutschen Topseller auf der PC-Plattform Steam (auf Steam ansehen).

Assassin’s Creed Shadows musste mehrfach verschoben werden und hatte zusätzlich mit einigen Skandalen zu kämpfen. In den letzten Tagen und Wochen hat das neue Meuchel-Abenteuer trotzdem in feinster Parkour-Tradition die Topseller-Liste erklommen und ist jetzt an der Spitze angekommen. Die Dauerbrenner Counter-Strike 2 und das Steam Deck zu überholen, ist schon eine respektable Leistung.

Assassin’s Creed Shadows Ubisoft Quebec

Assassin’s Creed Shadows ist für Ubisoft von großer Bedeutung. Der Publisher musste in letzter Zeit einige heftige Flops erleiden – etwa mit Star Wars Outlaws. Es ist gut möglich, dass Shadows jetzt über die Zukunft des Unternehmens entscheidet. Zumindest Ubisoft selbst hat sich mit den Vorbestellungen bisher zufrieden gezeigt. Das letzte Wort über den Erfolg von Assassin’s Creed Shadows dürfte aber trotzdem noch nicht gesprochen sein.

Das passiert in Assassin’s Creed Shadows

Das neue Assassin’s Creed spielt im feudalen Japan – ein Szenario, das Fans so lange herbeigesehnt haben, dass Ubisoft jetzt eigentlich zu spät dran ist. Ihr spielt sowohl die Shinobi-Assassinin Naoe als auch den Samurai Yasuke, die unterschiedliche Spielstile liefern sollen.

Ubisoft bleibt auch wieder seiner alten Open-World-Formel treu. Auch in Japan könnt ihr auch viele Türme klettern und Map-Marker in einer offenen Welt abklappern.

