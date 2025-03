Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft bereitet sich auf das Schlimmste vor

Der Release von Assassin’s Creed Shadows steht kurz bevor und die Vorbereitungen bei Ubisoft laufen auf Hochtouren. Laut mehreren Berichten bereitet der Publisher seine Mitarbeiter auf negative Reaktionen und Belästigungen im Umfeld der Veröffentlichung vor.

Ubisoft rechnet mit viel Hass und Hetze

Assassin’s Creed Shadows erscheint am 20. März 2025 und wird mit ziemlicher Sicherheit viele unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Schon seit geraumer Zeit steht das Open-World-Spiel in der Kritik. So ist Shadows immer wieder das Ziel von Rassismus-Vorwürfen und Inklusions-Debatten.

Daher hat Publisher Ubisoft laut mehreren Quellen seinen Mitarbeitern jetzt geraten, im Umfeld der Veröffentlichung keine persönlichen Beiträge in den sozialen Medien zu posten, um nicht selbst zur Zielscheibe von Hass und Belästigungen zu werden.

Außerdem hat der Gaming-Publisher wohl ein eigenes Team zusammengestellt, das gezielt auf solche Angriffe achten soll. Parallel dazu wurden die eigenen Anwälte instruiert, auf entsprechende Vorfälle direkt zu reagieren (Quelle: @CultureCrave auf X).

Hier könnt ihr euch viel Gameplay zum Spiel ansehen:

Assassin’s Creed Shadows: Erweiterter Gameplay-Walkthrough

Assassin’s Creed Shadows muss ein Hit werden

Für Ubisoft steht mit dem Release von Assassin’s Creed Shadows viel auf dem Spiel. Der Publisher ist angeschlagen und musste in den vergangenen Monaten und Jahren diverse Fehlschläge hinnehmen. Die Marke Assassin’s Creed soll es nun wieder richten und aktuell sehen die Zahlen auch gar nicht schlecht aus.

Ob das Open-World-Spiel allerdings an frühere Erfolge anknüpfen kann, das muss sich erst noch zeigen. Die ersten Pressestimmen wird es kurz vor der Veröffentlichung geben. Ubisoft selbst gibt aber in einem Finanzbericht an, zufrieden mit den Vorbestellungen zu sein und vergleicht Shadows in diesem Zusammenhang mit Assassin’s Creed Odyssey (Quelle: IGN).

