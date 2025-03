Steam-Geheimtipps: Wenn ihr gestresst seid, fangen euch diese 12 unvergesslichen Spiele auf

Strange Horticulture: Trailer (Englisch) 4 / 13

Eines der besten entspannten Spiele der letzten Jahre ist ohne Frage Strange Horticulture. Ihr kennt es nicht? Dann gleich losspielen – denn so eine Erfahrung gibt es kein zweites Mal.

In Strange Horticulture übernehmt ihr einen mysteriösen Kräuterladen, in welchem ihr Pflanzen identifizieren und an eure Kunden verkaufen müsst. Derweil ereignet sich etwas Seltsames in den Wäldern – ein Hexenzirkel wird angegriffen und ihr müsst entscheiden, wie genau ihr wem beistehen werdet.

Heimelig, cozy, melancholisch und einfach richtig spannend – dieses Spiel ist ein Muss an einem regnerischen Abend.