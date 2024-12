Steam-Geheimtipp für 13,99 Euro: So ein fantastisches Life-Sim-RPG habe ich seit Jahren nicht gespielt

Was, wenn ein Steam-Spiel – obwohl es fantastisch ist – kaum Kritiken oder Sichtbarkeit bekommt? Auf meiner langjährigen Suche nach tollen Life-Sim-RPGs bin ich über einen Geheimtipp in der Community gestolpert. Und ich bin schockiert, wie gut dieses Spiel ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Immortal Life ist ein richtiger Geheimtipp, der sogar mich überrascht hat

Ein bisschen Verdruss hat sich bei mir schon eingestellt, nachdem ich nahezu jedes halbwegs bekannte Farming- und Life-Sim-Spiel ausprobiert habe. Das Genre der Cozy-Games wächst so schnell wie nie zuvor, aber viele der neuen Games sind entweder nicht wirklich gut oder gerade einmal halb fertig im Early-Access verfügbar.

Anzeige

Wenn ich dann aber doch mal auf so richtige Perlen treffe, bin ich selbst komplett überrascht. Habe ich vom Life-Sim-RPG Immortal Life geglaubt, es sei absolut fantastisch? Nein. Immerhin kennt es kaum jemand. Sehr gute Spiele werden dann ja doch gehypt, oder? Nicht immer, wie es aussieht.

Schaut in den Trailer für einen Blick ins Spiel:

Immortal Life: Release-Trailer

Farming- und Life-Sim, die alles hat, was man braucht

Immortal Life (auf Steam ansehen) solltet ihr unbedingt ausprobieren, wenn ihr Farming- und Life-Sim-Mechaniken wie in Stardew Valley vermisst – oder, wenn ihr China-Fans seid. Das Spiel glänzt mit der gemütlichen Grafik, besitzt Charaktere, die sehr gut geschrieben sind und hat vor allen Dingen eine Story sowie ein Quest-System, die euch einen echten Grund geben, weiterzuspielen. Etwas, das ich bei vielen Farming-Sims immer wieder vermisse.

Anzeige

Immortal Life spielt in einem Fantasy-Setting der Feudalzeit in China und ist lose an das chinesische Fantasy-Genre Xianxia angelehnt: Hier finden sich Einflüsse von chinesischer Mythologie, Buddhismus oder auch chinesischer Kampfkunst.

Anzeige

Im Spiel selbst werdet ihr als besonders begabter Farmer eingeladen, der mythischen Sekte Guiyun beizutreten. Als ihr jedoch vor den Toren der Sekte eintrefft, wird sie nahezu komplett zerstört. Ihr und eine Handvoll weiterer Sekten-Anwärter macht es euch zur Aufgabe, Guiyun wieder aufzubauen – also eine ganze Stadt, mehr oder weniger.

Immortal Life bietet etliche Features, wie Farming, Minen mit Monstern, Zauber, Kochen, Fischen, Quests, ein Aufbausystem für die Sekte, Dekorieren eures Hauses, ein Freundschaftssystem und mehr. Besonders ist an Immortal Life für mich jedoch die Balance im Spiel sowie die Story, welche einem einen triftigen Grund gibt, Materialien zu sammeln und Gemüse anzubauen. Es wirkt einfach ‘fertig’, ist nicht repetitiv und trotzdem so spannend, dass man einfach nicht aufhören kann, zu spielen.

Anzeige

Immortal Life war seit 2022 im Early Access auf Steam, ist Anfang 2024 jedoch in der Vollversion erschienen. Obwohl die Steuerung gelernt werden muss (Tipp: schaut in diesen Fan-Guide), funktioniert das Spiel super auf meinem Steam Deck. Für 13,99 Euro ist Immortal Life ehrlich gesagt ein Schnäppchen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.