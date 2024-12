Fortnite sagt dem größten Spiel auf Steam den Kampf an

Schon in wenigen Tagen erscheint für Fortnite ein neuer Modus. Der macht vieles anders, indem er fast alles wie in Counter-Strike macht.

Ballistic: Neuer FPS-Modus in Fortnite

Ab dem 11. Dezember 2024 bekommt Fortnite einen neuen Spielmodus namens Ballistic. Dabei handelt es sich um einen taktischen rundenbasierten First-Person-Shooter, der zunächst in eine Early-Access-Phase geht. (Quelle: Epic Games).

In Ballistic treten zwei Fünfer-Teams gegeneinander an, wobei ein Team angreifen und ein Team verteidigen muss. Nach sechs Runden wechseln Angreifer und Verteidiger, wer zuerst sieben Runden gewinnt, entscheidet das Match für sich.

Ziel der Angreifer ist es, ein Risspunktgerät auf in einem von zwei Arealen auf der Map zu platzieren und bis zur Detonation zu verteidigen. Das andere Team versucht das zu verhindern und falls nötig das Gerät zu entschärfen. Kommt euch bekannt vor?

Richtig. Dabei handelt es sich um eine ziemlich genaue Kopie des Hauptmodus aus Counter-Strike, nur dass beim Shooter-Veteranen eine weniger familienfreundliche Bombe platziert wird. Counter-Strike gehört seit Jahren der Thron von Valves Plattform Steam und erreicht täglich an die 1,5 Millionen gleichzeitig aktive Spieler in der Spitze. (Quelle: SteamDB).

Fortnite versucht sich nicht als Erstes daran, den Erfolg von Counter-Strike zu kopieren. In Call of Duty gibt es mit „Suchen und zerstören“ einen sehr ähnlichen Spielmodus. Mit Valorant hat Entwickler Riot Games das CS-Prinzip mit einem Hero-Shooter erfolgreich kombiniert.

Was steckt in Ballistic?

Zum Early Access gibt es erstmal nur eine einzelne Map namens Skyline 10, die an eine futuristische japanische Stadt erinnert. Das eher kleinere Waffenarsenal besteht aus Pistolen, Sturmgewehren, Maschinenpistolen, Snipern, Shotguns und diversen Granaten. Wie beim Vorbild werden die Waffen mit in den Runden verdienten Credits gekauft. Neben einem normalen Matchmaking gibt es auch einen Ranglisten-Modus. Neue Maps und Waffen sollen mit kommenden Updates folgen.

Gebaut wie in Fortnite wird in Ballistic nicht, ihr könnt allerdings Teile der im Battle Royale nutzbaren Cosmetics mit in den neuen Modus nehmen. Dazu gehören Outfits, Rücken-Accessoires, Schuhe, Lackierungen, Spraymotive und Emotes. Spitzhacken, Kondensstreifen, Instrumente, Fahrzeuge und Jam-Songs können in Ballistic nicht benutzt werden.

