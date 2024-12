Brachialer Strategie-Shooter ist ein Steam-Hit – Fans fiebern dem Nachfolger entgegen

Orcs Must Die! Deathtrap - Gameplay Overview Trailer

Fans der Tower-Defense-Reihe Orcs Must Die! haben Grund zur Freude: Der neueste Teil bringt nicht nur neue Helden und kreative Fallen ins Spiel, sondern erweitert das Abenteuer erstmals um einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Den neuesten Trailer haben wir für euch oben eingebaut.

Orks, Fallen und Chaos – Neues Abenteuer, neue Herausforderungen

Die Spielreihe Orcs Must Die! ist bekannt für ihren humorvollen Stil und den Einsatz von Physikeffekten. Auch im kommenden Teil Deathtrap (jetzt bei Steam ansehen) bleiben diese Elemente offensichtlich erhalten: Szenen, in denen Orks in Lavagruben katapultiert werden oder Fallen synchron zu einem rockigen Soundtrack zuschlagen, prägen das Spielerlebnis. Die Resonanz auf den neuesten Trailer fällt sehr positiv aus, wie zahlreiche Kommentare der Community unter dem neuesten Trailer zeigen.

Das Entwicklerstudio Robot Entertainment hat das Konzept der letzten 13 Jahre weiterentwickelt. Deathtrap führt sechs neue spielbare Charaktere ein, die mit individuellen Fähigkeiten, Waffen und Fallen ausgestattet sind. Ein Progressionssystem ermöglicht es, Ausrüstung und Strategien kontinuierlich anzupassen. Zusätzlich sorgen zufällige Buffs und Debuffs für Abwechslung in jeder Partie und erfordern strategisches Umdenken. Ziel bleibt es, Wellen von Orks und anderen Gegnern in actionreichen Kämpfen zurückzuschlagen.

Das Spiel bietet sowohl Solo- als auch Koop-Modi für bis zu vier Spieler. Die Schwierigkeitsstufen passen sich dabei dynamisch an die Spieleranzahl an, um ein ausgewogenes Erlebnis zu gewährleisten.

In diesem Tower-Defense-Game geht es wild zu. (© Robot Entertainment)

Ein Blick auf die Anfänge der Reihe

Wer die Serie bisher nicht kennt, könnte mit dem ersten Teil von Orcs Must Die! aus dem Jahr 2011 einen guten Einstieg finden. Dieser ist aktuell auf Steam stark reduziert: Bis zum 11. Dezember 2024 kostet er 1,63 Euro statt 8,19 Euro. Die Bewertungen auf der Plattform sind überwiegend positiv – 82 Prozent der Nutzer bewerten den Titel mit „sehr positiv“ (jetzt bei Steam ansehen).

