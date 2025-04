Call of Duty 2025: Wenn dieses Feature zurückkommt, kaufe ich den Shooter zum Release

Erste Gerüchte zum diesjährigen Call of Duty machen die Runde im Netz. Darunter befindet sich auch ein Feature, das ich schmerzlich vermisse: eine Koop-Kampagne. Sollte diese Mechanik dieses Jahr tatsächlich ein Comeback feiern, dann wäre ich direkt zum Release dabei.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

CoD 2025: Leaker macht mir große Hoffnungen

Eigentlich wollte ich bei Call of Duty dieses Jahr aussetzen. Die Reihe hat sich in den letzten Jahren immer mehr in eine Richtung entwickelt, die mir keine Freude mehr bereitet. Außerdem habe ich es satt mich jedes Jahr aufs Neue über Skill Based Machtmaking (kurz SBMM), völlig bekloppte Skins und irre Fehlentscheidungen (Warzone 2.0) aufzuregen.

Anzeige

Jetzt machen allerdings erste Gerüchte zum diesjährigen Call of Duty die Runde und das weckt durchaus mein Interesse. Bisher wurde der Shooter noch nicht offiziell vorgestellt, weshalb alle nur von CoD 2025 sprechen. Aber nun gut, schauen wir uns die angeblichen Inhalte mal etwas genauer an. Laut dem vertrauenswürdigen User CharlieIntel wird das neue Call of Duty folgende Inhalte bieten:

Eine Kampagne, die im Jahr 2035 spielt

Einen 4 Spieler-Koop-Modus für die Story

Einen Zombie-Modus mit festen Figuren und riesiger Map

Einen Multiplayer-Modus mit bis zu 64 Spielern

Remakes bekannter Maps im neuen Design

Items aus Black Ops 6 sind übertragbar

Wall-Running-Comeback

Anzeige

Quelle: CharlieIntel auf X

Ein Koop-Modus macht jedes Game besser

Hört sich also ganz so an, als würde CoD 2025 wieder mehr wie Black Ops 3 und Black Ops 4 werden. Was mich auch zum für mich wichtigsten Punkt bringt: dem angeblichen Koop-Modus für die Kampagne. Ich bin ein großer Fan von der Möglichkeit, die Story eines Games mit einem Kumpel durchzuspielen. Das allein hat mich schon dazu gebracht im letzten Jahr Warhammer 40k: Space Marine 2 zu kaufen.

Anzeige

Und genau einen solchen Koop-Modus gab es zum Beispiel auch in Black Ops 3 aus dem Jahr 2015 – für mich eines der legendärsten CoDs. Sollte der neueste Serien-Ableger dieses Feature also tatsächlich zurückbringen, dann werde ich wohl wieder schwach werden.

Immerhin muss ich dank dem Xbox Game Pass nicht die vollen 80 Euro berappen, sondern kann das Game mit Freunden an einem Wochenende beenden. Kein schlechter Deal, wie ich finde und so kann ich später mein Gewissen beruhigen, wenn ich mich am Ende doch wieder über den Multiplayer beschwere.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.