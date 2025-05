Ist Steam down? Aktuelle Probleme & Störungen prüfen

Wenn Steam nicht mehr funktioniert oder mitten im Spiel abbricht, sind die Steam-Server vermutlich down. Wie kann man den Server-Status bei Steam überprüfen und Störungen ermitteln?

Mit dem Check lässt sich kontrollieren, ob die Verbindung zu den Steam-Servern durch eigene Einstellungen oder einen Computer-Fehler verhindert wird oder aber ob Serverprobleme für einen misslungenen Loginversuch verantwortlich sind. Wenn die Steam-Server down sind, können andere auch nicht auf Steam zugreifen. Prüft aber zunächst, ob euer Internet funktioniert, indem ihr beispielsweise eine beliebige Webseite im Browser öffnet.

Steam down? Server-Status mit Offline-Zeiten und zusätzlichen Informationen

Es gibt mehrere Wege, um den Server-Status bei Steam zu erfahren. Im Netz gibt es verschiedene unabhängige Dienste, die einen entsprechenden Check anbieten. Geht so vor, um zu überprüfen, ob Steam läuft oder nicht:

Öffnet die Webseite steamstat.us. Rechts seht ihr den deutschen Steam-Server und seinen Status. Ein Problem wird mit roter Schrift kenntlich gemacht. Falls alles grün geschrieben ist, ist alles in Ordnung.

Die Seite „Is Steam down“ zeigt euch direkt an, ob Probleme vorliegen. Falls es eine größere Störung gibt, steht hier „Steam is down“ im oberen Bildschirmbereich.

Auf dem offiziellen Webauftritt von Steam lässt sich der Server-Status anhand der aktuellen Nutzerzahlen leicht bestimmen. Die Übersicht zeigt an, wie viele Nutzer aktuell auf den Steam-Servern eingeloggt sind. Normalerweise sind das mehrere Millionen Nutzer gleichzeitig. Geht die Kurve stark gegen 0, ist von Problemen beim Anbieter auszugehen. Das ist also ein klares Indiz dafür, dass die Steam-Server inaktiv sind. Auf den Seiten kann man zudem weitere nützliche Informationen über die Server und das Spielverhalten der einzelnen Steam-User erhalten. So lässt sich hier einsehen, welche Spiele im Moment von den Steam-Nutzern am häufigsten gespielt werden. Mit den Übersichten kann man sich zumindest etwas die Zeit vertreiben, bis der Spiele-Dienst wieder richtig funktioniert.

Steam-Server offline wegen Wartungsarbeiten?

Falls die Steam-Server gewartet werden müssen, dann werdet ihr vorher mit einer Steam-Nachricht darüber informiert. Unter Umständen habt ihr diese Meldung nur ignoriert, vergessen oder verdrängt. Ab und an kann es auch zu Verbindungsproblemen kommen, wenn viele Menschen gleichzeitig ein bestimmtes Spiel herunterladen oder sich im Multiplayer für ein bestimmtes Spiel treffen. Dann können Steam-Server überlastet sein, bis die Server-Last anders verteilt ist oder wieder weniger Leute mitspielen.

Ich kann mich nicht bei Steam einloggen

Was kann man tun, wenn die Server keine Probleme anzeigen und man sich trotzdem nicht einloggen kann? Treten Fehler auf, sollte man zunächst überprüfen, ob die eigene Internetverbindung intakt ist. Hierzu wird in dem gewünschten Browser ein beliebiges Webangebot aufgerufen. Werden andere Internet-Seiten richtig geöffnet, liegen eventuell Einstellungen in der Firewall vor, die verhindern, dass man sich in Steam einloggen kann. Prüft auch, ob ein VPN-Client läuft und die Verbindung möglicherweise stört.

Überprüft auch, ob ihr eure Zugangsdaten richtig eingegeben habt.

Ein weiterer Schritt ist es, den Steam-Client neu zu starten oder euren Computer neu hochzufahren.

Auch das Löschen des Cache-Ordners (Steam\config\loginusers.vdf) kann gelegentlich helfen, Anmeldeprobleme zu beheben.

Falls alles nichts bringt, hilft der Steam-Support weiter.

