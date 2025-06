Neue Fritzboxen mit Wi-Fi 7: Mehr Speed für DSL und Glasfaser

AVM hat eine ganze Palette neuer Fritz-Produkte präsentiert. Im Mittelpunkt stehen neue Fritzboxen mit Wi-Fi 7, aber auch Repeater, Mesh-Sets und sogar ein Outdoor-Gerät für den Garten.

AVM: Neue Fritzboxen für DSL und Glasfaser

Drei neue Modelle erweitern bald das umfangreiche Router-Portfolio des deutschen Herstellers AVM. Die Fritzbox 7630 für DSL-Kunden bringt Wi-Fi 7, Supervectoring bis 300 MBit/s und eine moderne Anschlussausstattung samt USB, DECT und 2,5-Gbit/s-Port.

Die Fritzbox 7632 legt mit G.fast und bis zu 1 GBit/s noch eine Schippe drauf. Für Glasfaseranschlüsse mit ONT ist die neue Fritzbox 4630 gedacht, die ebenfalls Wi-Fi 7, zwei 2,5-Gbit/s-Ports und die volle Fritzbox-Funktionalität bietet.

Besonders viel Power bietet die neue Fritzbox 5690 XGS. Sie erreicht laut AVM über den Glasfaserstandard XGS-PON bis zu 10 GBit/s und kombiniert das mit Wi-Fi 7 im 4x4-Betrieb, perfekt für datenhungrige Haushalte oder das Homeoffice.

Alle neuen Fritzboxen verfügen über FritzOS, Smart-Home-Funktionen und vielseitige Telefonie-Features. Auch ein neuer Ausfallschutz ist in Arbeit: Fällt die Internetverbindung aus, übernimmt künftig eine zweite Fritzbox per Mobilfunk. Zu den Preisen und dem Marktstart der neuen Fritzboxen will sich AVM erst später äußern. Die Fritzbox 5690 ist bereits über erste Provider erhältlich.

AVM stellt neue Fritzboxen vor. (© AVM)

AVM: Repeater, Mesh und WLAN für draußen

Neben den Routern hat AVM auch bei der Netzwerkabdeckung aufgestockt. Der neue FritzRepeater 2700 funkt mit bis zu 5.760 MBit/s im Wi-Fi-7-Standard und ist für große Haushalte gedacht. Der kleinere FritzRepeater 1700 bietet bis zu 2.880 MBit/s und ist für Wohnungen konzipiert. Beide lassen sich per WPS schnell in jedes WLAN einbinden.

Ein echtes Highlight ist der FritzRepeater 1610 Outdoor. Er ist wettergeschützt (IP54), wird per Power over Ethernet angebunden und sorgt für stabiles WLAN auf der Terrasse oder im Gartenhaus. Auch bei den Mesh-Sets gibt es Neuigkeiten: Das FritzMesh Set 4200 mit dem Repeater 3000 AX deckt große Wohnflächen ab, während das kompaktere Set 1600 für kleinere Haushalte konzipiert ist. Beide Sets setzen auf Wi-Fi 6 und sind sofort startklar.

Tipps und Tricks rund um Fritzboxen seht ihr hier:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.