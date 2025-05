Samsung Smart-TV mit Internet verbinden: So geht's

Ein Smart-TV ist erst dann eine lohnenswerte Anschaffung, wenn man das Gerät auch mit dem Internet verbindet. Damit ihr alle Funktionen eures Samsung-TVs nutzen könnt, erfahrt ihr hier, wie man den Samsung-TV mit dem WLAN verbinden kann.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Wie beim PC, der Konsole und anderen Wohnzimmergeräten könnt ihr die Internetverbindung beim Samsung Smart-TV sowohl per Kabel als auch über das WLAN herstellen.

samsung-smart-tv-verbindung-mit-dem-internet-einrichten-47102.mp4

Samsung Smart-TV mit Internet verbinden: Anleitung

Eine WLAN-Verbindung mit dem Samsung Smart-TV ist natürlich nur dann möglich, wenn das Gerät einen eingebauten WLAN-Adapter hat. Einige neuere Modelle bieten auch die Möglichkeit, das WLAN per QR-Code oder WPS-Taste zu verbinden.

Anzeige

Wollt ihr den Samsung-TV mit dem Internet verbinden, geht wie folgt vor:

Drückt die Smart Hub-Taste auf der Fernbedienung. Navigiert um Menü nach links und wählt Einstellungen aus. Hier wählt ihr alle Einstellungen aus, um das Menü zu öffnen. Unter dem Menüpunkt „Verbindung“ wählt ihr „Netzwerk“ aus Klickt auf Netzwerkeinstellungen öffnen, um die Verbindung einzurichten. Je nachdem wir ihr den Fernseher verbinden wollt, wählt ihr bei der Verbindungsart „Drahtlos“ (WLAN) oder „Kabelgebunden“ (LAN) Bei WLAN: Wählt euer Netzwerk aus der Liste aus. Gebt das Passwort für das WLAN ein und bestätigt es mit „öffnen“ Der TV zeigt eine Bestätigung an, sobald eine Verbindung hergestellt wurde. Im Menü unter „Netzwerkstatus“ lässt sich das auch jederzeit überprüfen. Die Einstellungen bleiben gespeichert, sodass ihr nicht jedes Mal aufs Neue nach der richtigen Verbindung suchen müsst.

Anzeige

Auf Samsung Smart-TVs lassen sich Netflix, Disney+, YouTube oder ARD Mediathek installieren und direkt streamen. (© Unsplash)

Samsung Smart-TV mit Internet verbinden: Anleitung

Wollt ihr eine Verbindung per Kabel herstellen, schließt dieses zunächst vom Router am Fernseher an. Nach der Auswahl der Netzwerkeinstellungen sollte die Internetverbindung automatisch hergestellt werden. Der Samsung Smart-TV ist nun online. Schlägt die Verbindung fehl, steuert die Einstellungen für die „IP“ an und gebt dort eine gültige IP-Adresse an.

Ist der Samsung-Fernseher einmal online, können alle Vorzüge eines Smart-TV genutzt werden. So gibt es verschiedene Apps, die euch Videos aus YouTube, Maxdome und Co. auf den TV-Bildschirm bringen. Zudem stellen viele Fernsehsender ihre Inhalte aus Mediatheken per App für Smart-TV online bereit. Bei uns erfahrt ihr, wie man Smart-TV Apps installieren kann.

Anzeige

Welcher Streaming-Dienst ist am beliebtesten? (© IMAGO / Pond5 Images)

Smart-TV Verbindungsprobleme

Tipps bei Problemen: