Eternauta Staffel 2: Fortsetzung des tödlichen Schneesturms offiziell bestätigt

Die argentinische Sci-Fi-Serie "Eternauta" hat auf Netflix einen beeindruckenden Start hingelegt und Fans weltweit begeistert. Eine zweite Staffel ist bereits in Planung, alle wichtigen Informationen dazu, erfahrt ihr hier.

Staffel 2 als Finale bestätigt

Kurz nach dem erfolgreichen Start der Serie, bei dem "Eternauta" in vielen Ländern bei Netflix in den Top 10 landete, gibt es auch schon die Bestätigung für eine zweite Staffel. Die nächste Staffel soll die Konzepte der ersten Staffel nochmals vertiefen und die Geschichte mit ungefähr 8 Episoden zu einem befriedigenden Ende bringen, wie Produzent Matias Mosteirín erklärt (Quelle: Deadline):

"Wir glauben, dass wir die ganze Geschichte in schöner Art und Weise abschließen können – schätzungsweise in 8 Episoden." Matias Mosteirin via Deadline

Wann soll Staffel 2 losgehen?

Einen offiziellen Releasetermin für "Eternauta" Staffel 2 gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Die Produktion von Staffel 1 mit 6 Episoden hat rund 2 Jahre benötigt, wir rechnen somit frühestens 2027 mit neuen Folgen und damit dem Finale der Sci-Fi-Serie.

Falls ihr nicht länger auf die Fortsetzung der Serie warten möchtet, könnt ihr euch auch die Comic-Vorlage von Héctor Germán Oesterheld (Autor) und Francisco Solano López (Illustrator) aus dem Jahr 1956 anschauen:

Hintergrund zu Eternauta

Basierend auf dem argentinischen Kult-Comic erzählt die Serie die Geschichte eines apokalyptischen Schneesturms, der Buenos Aires in eine tödliche Falle verwandelt. Im Mittelpunkt steht Juan Salvo, gespielt von Ricardo Darín ("Nine Queens", "In ihren Augen"), der mit einer Gruppe Überlebender versucht, das Rätsel hinter der Katastrophe zu lösen. Die Gruppe kämpft gegen den giftigen Schneesturm an und entdeckt dabei eine viel größere Bedrohung, die die ganze Menschheit gefährdet.

