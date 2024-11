„Sakamoto Days“: Anime-Release auf Netflix

Viele Fans warten gespannt auf die Anime-Adaptierung von „Sakamoto Days“. Aber wann startet die heiß erwartete Serie? Im Folgenden verraten wir euch den Release von „Sakamoto Days“ und alles, was ihr zum Start der Show wissen müsst.

„Sakamoto Days“ Staffel 1 erscheint in zwei Teilen

Endlich steht der Anime-Release von „Sakamoto Days“ fest: Die Serie startet am 11. Januar 2025 in Japan. Außerdem steht fest, dass die erste Staffel in zwei Parts ausgestrahlt wird, einem sogenannten Split-Cour. Der zweite Teil der ersten Season soll im Juli 2025 starten.



Die Rechte für die Ausstrahlung besitzt übrigens Netflix. Der Streamingdienst kündigt bereits an, dass die Show weltweit ausgestrahlt wird. Ob der Starttermin in Europa der gleiche wie in Japan ist, steht derzeit jedoch noch nicht fest. Sobald es hierzu neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel. Ihr könnt aber davon ausgehen, dass die Serie sehr wahrscheinlich ebenfalls am 11. Januar 2025 in Europa startet.



Neben dem Starttermin gibt es auch einen neuen Trailer zu „Sakamoto Days“, der ebenfalls das Opening „Ashire Sakamoto“ von Vaundy präsentiert:

„Sakamoto Days“ Staffel 1: Trailer

TMS Entertainment übernimmt Produktion

„Sakamoto Days“ entsteht im Studio TMS Entertainment (unter anderem „Dr. Stone“, „ReLIFE“, „Fruits Basket“ und „Baki“). Regie führt Masaki Watanabe (unter anderem „Battle Spirits“) und Taku Kishimoto (unter anderem „Blue Lock“, „Haikyu“, „Fruits Basket“ und „Ranking of Kings“) übernimmt die Serienkomposition. Für das Charakterdesign ist Yo Moriyama (unter anderem „Kabaneri of the Iron Fortress“) zuständig.



Der Manga „Sakamoto Days“ wird seit 2020 im Weekly Shonen Jump von Shueisha veröffentlicht. Derzeit gibt es 19 Bände in Japan, 13 von ihnen hat Carlsen Manga bislang in Deutschland auf den Markt gebracht. Der Manga von Yuto Suzuki erfreut sich großer Beliebtheit und die Anime-Adaption ist eine der mit Spannung erwarteten Serien des Anime-Winters 2025.