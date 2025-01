Anime-Releases 2025 Winter: Liste der neuen Anime-Serien

Release-Datum Anime Genre (Studio) Streaming-Plattform

1.1.2025 Possibly the Greatest Alchemist of All Time Fantasy, Adventures (Comet) Crunchyroll

3.1.2025 I’m Getting Married to a Girl I Hate in My Class Romance, Comedy (Gokumi) Crunchyroll

5.1.2025 Medalist Sport, Drama (Engi) Disney+

5.1.2025 Zenshu Comedy, Romance (Mappa) Crunchyroll

5.1.2025 Solo Leveling (Staffel 2) Action, Adventure (A-1 Pictures) Crunchyroll

6.1.2025 Meine ganz besondere Hochzeit (Staffel 2) Drama, Romance (Kinema Citrus) Netflix

7.1.2025 Medaka Kuroiwa Is Impervious to My Charms Romance, Comedy (SynergySP) Crunchyroll

9.1.2025 Dr. Stone Science Future (Staffel 4) Action, Adventure, Comedy (TMS Entertainment) Crunchyroll

9.1.2025 Honey Lemon Soda Romance (J.C. Staff) Crunchyroll

10.1.2025 Welcome to Japan, Ms. Elf! Comedy, Fantasy, Romance (Zero-G) Crunchyroll

10.1.2025 Die Tagebücher der Apothekerin (Staffel 2) Drama, Mystery (Toho) Crunchyroll

11.1.2025 Übel Blatt Action, Adventures, Fantasy (Satelight) Amazon Prime Video

11.1.2025 Sakamoto Days Action, Comedy (TMS Entertainment) Netflix

11.1.2025 I May Be a Guild Receptionist, but I’ll Solo Any Boss to Clock Out on Time Action, Comedy, Fantasy (CloverWorks) -

12.1.2025 The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You (Staffel 2) Romance, Comedy (Bibury Animation Studios) Crunchyroll