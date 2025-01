PS5 ist nicht genug: Sony startet Hollywood-Offensive für PlayStation-Helden

Die großen Helden der PlayStation sollt ihr zukünftig auch abseits der PS5 bewundern können. Konsolenhersteller Sony kündigt jetzt gleich zwei Kinofilme und einen Anime an.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Sony kündigt zwei Gaming-Filme an

Videospielverfilmungen sind das neue große Ding in Hollywood. Auch Sony will die PlayStation-Helden auf der großen Leinwand sehen. Während der CES 2025 kündigt der PS5-Hersteller Verfilmungen für Horizon Zero Dawn und Helldivers 2 an. Damit aber noch nicht genug. Auch das beliebte Ghost of Tsushima soll ein Anime-Spin-off in Zusammenarbeit mit Crunchyroll bekommen.

Anzeige

Die Verfilmung von Horizon Zero Dawn soll zusammen mit Columbia Pictures geschehen und sich aktuell noch in einer frühen Phase befinden. Es ist nicht das erste Mal, dass Sony eine Adaption von Aloys Abenteuer anstrebt. Eine Netflix-Serie war ebenfalls in Arbeit, wurde im Juli 2024 allerdings eingestampft.

Die Adaption von Helldivers übernimmt Sony Pictures selbst. Wie der Film aussehen könnte, wissen wir bereits. Immerhin gibt es schon Starship Troopers – eine offensichtliche Inspiration für Helldivers 2.

Anzeige

Aktuell gibt es noch keine Release-Termine für die Verfilmungen von Horizon Zero Dawn und Helldivers 2. Das Anime-Spin-off zu Ghost of Tsushima soll frühestens 2027 erscheinen. PlayStation-Fans werden sich also noch eine ganze Weile gedulden müssen (Quelle: Sony).

Videospieladaptionen: Die Tops und Flops von Sony

PS5-Hersteller Sony hat Erfahrungen mit Videospieladaptionen. Die HBO-Serie zu The Last of Us war bereits ein gewaltiger Erfolg. Die zweite Staffel soll nun im April 2024 erscheinen. Der Uncharted-Film war dagegen eine ziemliche Enttäuschung, obwohl Sony auch hier eine Fortsetzung plant. Abseits davon arbeitet Sony an einer Verfilmung des Horror-Hits Until Dawn.

Anzeige

Schaut euch hier den neuen Trailer für die zweite Staffel von The Last of Us an:

The Last of Us Staffel 2 – Trailer Englisch

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.