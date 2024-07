Streaming-Schock: Netflix stampft PlayStation-Serie noch vor Release ein

Nach dem riesigen Erfolg der Serie The Last of Us hatte Sony mit Horizon Zero Dawn bereits den nächsten Hit in Arbeit. Eine Live-Action-Serie auf Netflix war geplant, doch das Projekt wurde nun überraschend eingestellt.

Eigentlich wollte Sony mit einer Serie zu dem Open-World-Hit Horizon Zero Dawn an den Erfolg von HBOs The Last of Us anknüpfen. Berichten zufolge wurde das PlayStation-Projekt jetzt allerdings eingestampft. Aufgrund eines Skandals um den vorgesehenen Showrunner soll die Serie ein frühes Ende gefunden haben – noch vor dem ersten Drehtag.

Frühes Aus für PlayStation-Serie bei Netflix

Eine Enthüllung über Steve Blackman, Showrunner der Serie The Umbrella Academy, hat für jede Menge Aufruhr gesorgt. Am Set des Netflix-Hits soll eine toxische Arbeitsatmosphäre geherrscht haben, die Insidern zufolge unter anderem auch auf Blackman zurückzuführen sei. In der Konsequenz wurde die Arbeit an den beiden kommenden Serien, für die Blackman als Showrunner vorgesehen war, eingestellt. Dazu zählt ein Projekt namens Orbital und die Serienverfilmung von Horizon Zero Dawn.

Horizon Zero Dawn: Was wird aus der Serie?

Viel ist über die Adaption des Open-World-Hits für die PS4 und PS5 bislang nicht bekannt – die Serie befand sich offensichtlich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Netflix hatte weder Cast noch Einzelheiten zur Geschichte kommuniziert.

Allerdings gibt es vor allem wegen des frühen Entwicklungsstadiums für Fans momentan auch noch keinen Grund zur Panik: Die Sci-Fi-Abenteuer von Aloy bieten noch immer genug faszinierendes Material für eine spannende Serie, die von einem anderen Showrunner auf einer anderen Streaming-Plattform erzählt werden könnte.

Vielleicht lässt das Netflix-Aus nun zum Beispiel Amazon Prime Video aufhorchen, die vor Kurzem erst mit der Fallout-Serie einen weltweiten Erfolg gefeiert haben. Alternativ könnte sich Sony auch an HBO wenden, die The Last of Us zum größten Serien-Hit 2023 gemacht haben.

