Spotify führt neues Abo ein: Günstiger, doch beliebtes Feature fehlt

Erst Anfang des Jahres hat Spotify seine Preise erhöht – nun bietet das Streaming-Unternehmen in den USA ein neues, günstigeres Modell an. Allerdings müssen Abonnenten dafür auch auf beliebte Inhalte verzichten.

Spotify führt neue Abo-Stufe ein

Streaming-Abos werden immer teurer – das gilt für die Film- und Serien-Giganten Netflix und Disney+ ebenso wie für den Musik-Streamingdienst Spotify. In den USA hat der Service im Juni seine Preise angehoben – in Deutschland war dies bereits Anfang 2024 der Fall. In den Vereinigten Staaten bekommen Kunden nun aber eine neue Abo-Stufe zur Auswahl, die den ehemaligen, niedrigeren Preis vom Premium-Abo übernimmt. Dafür müssen Nutzer allerdings auf Hörbücher verzichten.

Mit Spotify Basic bezahlen Kunden in den USA ab sofort monatlich 10,99 US-Dollar (umgerechnet 10,25 Euro) und können somit werbefrei und offline Musik hören – doch im Gegensatz zum Premium-Abo, das 11,99 US-Dollar (umgerechnet 11,19 Euro) kostet, enthält es keine Hörbücher. (Quelle: Spotify)

Kommt Spotify Basic auch in Deutschland auf den Markt?

Für User, die Spotify in erster Linie für Musik und Podcasts nutzen, ist das neue Basic-Abo also ein guter Deal. Die Preiserhöhung von Spotify Premium kann somit quasi wieder rückgängig gemacht werden – zumindest für alle, die nicht allzu an Hörbüchern hängen oder für diesen Service ohnehin ein Konkurrenz-Angebot wie zum Beispiel Audible nutzen.

Nach der Preiserhöhung von Spotify Premium in Deutschland Anfang 2024 von 9,99 Euro auf 10,99 Euro würde so mancher Nutzer sicherlich auch hierzulande auf das Basic-Abo umschwenken, falls es verfügbar gemacht würde. Noch sind diesbezüglich allerdings keine Pläne bekannt. Spotify wird sich vermutlich erst einmal anschauen, wie die neue Abo-Stufe in den USA Fuß fasst, bevor sie auch in anderen Regionen angeboten wird.

