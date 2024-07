Netflix-Hit: Kultige Film-Reihe feiert großes Comeback und spaltet Kritiker

Netflix hat Kult-Cop Axel Foley aus dem Ruhestand zurückgeholt. Die Kritiker sind sich allerdings uneinig, ob das Comeback gelungen ist. Wir fassen euch die wichtigsten Pressestimmen zu Beverly Hills Cop 4 zusammen.

Quasselstrippe Eddie Murphy ist zurück! 30 Jahre nach Beverly Hills Cop 3 schlüpft der Schauspieler erneut in seine wohl markanteste Rolle: Axel Foley.

Um diesen Umstand zu unterstreichen, hat Netflix die langerwartete Fortsetzung auch nicht Beverly Hills Cop 4 genannt, sondern einfach nur Beverly Hills Cop: Axel F.

Der offizielle Trailer zum Film:

Das Leben von Axels Tochter wird bedroht, woraufhin der legendäre Polizist den Ruhestand hinter sich lässt, um eine große Verschwörung aufzudecken.

Dabei erhält er Unterstützung von neuen Kollegen und alten Freunden. Denn natürlich dürfen auch seine beiden Buddies Billy Rosewood und John Taggart bei dieser Reunion nicht fehlen.

Was dann folgt sind die üblichen Zutaten, die auch schon die drei Vorgänger auszeichnen: flotte Sprüche und viel Action.

Pünktlich zum Release auf Netflix hat auch die internationale Presse ihr Urteil über Beverly Hills Cop: Axel F gefällt. Auffallend: Die Kritiker sind sich uneinig.

Positive Stimmen:

Negative Stimmen:

„Dieser Teil ist zwar nicht annähernd so erbärmlich wie Beverly Hills Cop 3, hat aber auch nicht den Charme oder die Energie der ersten beiden Filme. Es ist eine schlaffe, verzweifelte Action-Komödie mit wenigen denkwürdigen Momenten.“ (Quelle: The New York Times)