Kaiju No. 8: Anime im Stream und auf Deutsch schauen – Staffel 1

Im Herbst 2022 sorgte der Überraschungserfolg eines Mangas für Aufsehen: Kaiju No. 8. Jetzt, knapp zwei Jahre später, erscheint endlich die Anime-Adaption der Buddy-Komödie. Wo ihr den „Kaiju No. 8“-Anime schauen und sogar auf Deutsch streamen könnt, erfahrt ihr hier.

Start des Animes zu Kaiju No. 8

Der Anime von Kaiju No. 8 wird weltweit am 13. April 2024 zum ersten Mal ausgestrahlt. Ja, ihr habt richtig gelesen. Weltweit zur gleichen Zeit! Bei Crunchyroll läuft Staffel 1 jeden Samstag um 16 Uhr in japanischer Sprache mit deutschen Untertiteln.

Wollt ihr Kaiju No. 8 auf Deutsch schauen, könnt ihr am selben Tag um 17:30 Uhr einschalten. Hier wird die veröffentlichte Episode dann sogar mit deutscher Sprachausgabe gezeigt. Seid ihr noch kein Kunde, könnt ihr ein Crunchyroll-Abo neuerdings auch über Amazon abschließen.

Kaiju No. 8 auf X (ehemals Twitter) schauen

Der Start des „Kaiju No. 8“-Animes ist in vielerlei Hinsicht speziell. Wie nämlich der offizielle „Business“-Account von X verkündete, soll die erste Staffel von Kaiju No. 8 auch auf X (ehemals Twitter) gestreamt werden. Hier erscheinen die Episoden von Season 1 voraussichtlich ebenfalls wöchentlich zur beschriebenen Uhrzeit.

Wir empfehlen euch, dem offiziellen „Kaiju No. 8“-Account (@KaijuNo8_O_EN) zu folgen, um keine weiteren Informationen zu verpassen.

Kaiju No. 8: Offizieller Trailer zu Staffel 1

Wer produziert den Anime?

Die Geschichte von Kaiju No. 8 wurde von Keiji Ando geschrieben, während Naoya Matsumoto für die Zeichnungen im Manga verantwortlich ist. Der Anime wird produziert von Production I.G, die ihr vielleicht von Werken wie Ghost in the Shell (1995), Haikyuu!! oder Attack on Titan kennt.

Um was geht es in Kaiju No. 8?

Die Welt, in der Hauptcharakter Kafka Hibino wohnt, wird von riesigen und tödlichen Monstern heimgesucht. Der sogenannte Verteidigungskorps, dessen dritte Division eine frühere Jugendfreundin von Kafka anführt, beschützt die Stadt vor dem Unheil, während es Kafkas Job ist, die Überreste der Monster von der Straße zu kratzen und die Kampfschauplätze zu säubern.

In seinen Träumen erscheint nicht nur seine Jugendfreundin Mina wiederholt, sondern auch Kafkas Wunsch, irgendwann Teil des Verteidigungskorps zu werden. Kaiju No. 8 bietet dabei eine gesunde Mischung aus blutiger Action und ungewöhnlichem Humor.

Ihr mögt japanische Monster-Filme wie Godzilla? Dann könnte Kaiju No. 8 genau der richtige Anime für euch sein. Crunchyroll bezeichnet die Geschichte von Kaiju No. 8 zudem als Mischung aus One-Punch Man, Tokyo Ghoul und My Hero Academia.

