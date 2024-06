„Kaiju No. 8“ Staffel 2: Möglicher Release und alle Infos

Der Manga und Anime zu Kaiju No. 8 erfreut sich international großer Beliebtheit, darum stellen sich viele die Frage, ob und wann eine potenzielle Staffel 2 erscheinen könnte. Alle bekannten Informationen sammeln wir in diesem Artikel.

Laut Leaks: Staffel 2 von Kaiju No. 8 schon in Entwicklung!

Wie ihr im Episodenguide von Staffel 1 nachlesen könnt, erstreckt sich die erste Season über zwölf Episoden. Doch, wie geht es mit Kafka Hibino und dem Verteidigungskorps weiter? Hier eine gute Nachricht für alle, die sich nach mehr von Kaiju No 8. sehnen: Staffel 2 befindet sich bereits in Entwicklung – zumindest, wenn wir zahlreichen Leaks Glauben schenken.

Auf X berichtet „Sugoi LITE“, dass an Staffel 2 des „Kaiju No. 8“-Animes bereits gearbeitet wird. In der Vergangenheit stellten sich Leaks dieser Seite zunehmend als wahr heraus und aufgrund des großen Erfolges von Season 1 dürfte eine Fortsetzung sehr wahrscheinlich sein.

Möglicher Start der Staffel 2

Da die Gerüchte rund um Staffel 2 zu Kaiju No. 8 noch nicht offiziell bestätigt wurden, gibt es natürlich auch kein festgelegtes Release-Datum für die neuen Folgen. Fakt ist aber, dass im Kosmos von Kaiju No. 8 allgemein alles sehr schnell geht.

Der Manga wurde 2020 in Japan veröffentlicht, ehe der Anime international 2024 startete. Nun wurde sogar ein Videospiel für PC und Mobile angekündigt. Früher lagen zwischen diesen Veröffentlichungen definitiv ein paar mehr Jahre.

Wie das aber auch bei anderen Animes wie Chainsaw Man oder Blue Lock der Fall war, dürfte mit einer zweiten Staffel erst gegen Ende 2025 oder Anfang 2026 gerechnet werden. Das Jahr 2025 wäre sogar noch sehr optimistisch.

Darum könnte es sich in Staffel 2 drehen

Wie es scheint, wird die erste Staffel von Kaiju No. 8 mit dem „Captured“-Arc enden, was ungefähr dem 39 Kapitel im Anime gleicht. Gut möglich, dass Staffel 2 dann den im Manga folgenden Arc „Second Wave“ abschließt. Das sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels aber natürlich nur Gerüchte.

Sobald es mehr Informationen zu Season 2 gibt, werden wir diese hier ergänzen. In der Zwischenzeit wird übrigens auch ein Spin-off namens „Kaiju No. 8: Relax“ veröffentlicht. Hier rückt das Leben der Protagonisten außerhalb der Kämpfe mit den scheußlichen Monstern in den Fokus.

