„American Horror Stories“ Staffel 3: Alle Folgen im Stream

Alle Folgen von „American Horror Stories“ Staffel 3 findet ihr ab jetzt im Stream. Was ihr über die Serie im Kurzformat wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Staffel 3 Teil 2 von „American Horror Stories“ im Stream

Passend zu dem herbstlichen Ambiente sowie dem Gruselfeiertag am Ende des Monats, erschien „American Horror Stories“ Staffel 3 Teil 2 am 15. Oktober 2024. Die neuen Folgen, die teilweise als vierte Staffel gehandelt wurden, sind eine Weiterführung der dritten Staffel, die bereits ein Jahr vorher erschienen sind.



Im Stream seht ihr die neuen Folgen wie gewohnt bei Disney+. Insgesamt erwarten euch 5 Folgen – eine mehr als in dem ersten Teil der dritten Staffel. Damit wird die dritte Staffel die insgesamt längste der Miniserie. Seit dem 27. November 2024 könnt ihr alle Folgen bei Disney+ im Stream sehen.



Damit ihr den Überblick nicht verliert, haben wir alle Folgen der dritten Staffel für euch gesammelt:

Folge Titel Deutschsprachige Veröffentlichung 1 Bestie 6. Dezember 2023 2 Daphne 6. Dezember 2023 3 Bandwurm 6. Dezember 2023 4 Organ 6. Dezember 2023 5 Backrooms 27. November 2024 6 Klon 27. November 2024 7 X 27. November 2024 8 Leprechaun 27. November 2024 9 Das Ding unter dem Bett 27. November 2024

Anzeige

„American Horror Stories“: Ein wenig anders als die Hauptserie

„American Horror Stories“ ist ein Ableger der mittlerweile 12-Staffel starken Serie „American Horror Story“. Wie die leichte Namensabwandlung bereits vermuten lässt, handelt es sich hier um mehrere Geschichten – also „Stories“ – statt einer sich durchziehenden „Story“.



Vergleichbar ist das Format mit Serien wie „Black Mirror“. In jeder Episode wird eine neue Handlung aufgegriffen, die jedoch in dem gleichen Universum von „AHS“ spielen. Wer also wachsam zusieht, kann hier und da kleine Easter-Eggs zu den Staffeln der Hauptserie finden.



Hulu hat sich bedeckt gehalten, was die Horrorgeschichten der vierten Staffel angeht. Bisher hat sich die Serie aber alle möglichen Vorlagen aus dem Genre zur Brust genommen und diese neu verarbeitet – mit reichlich weiteren Handlungen, die in „American Horror Stories“ Staffel 3 Teil 2 erforscht werden können.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.