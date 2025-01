„Cassandra“ auf Netflix: Start und Besetzung der neuen Serie

In der neuen Serie „Cassandra“ treffen Sci-Fi und Horror-Elemente aufeinander. Das Ganze ist von einer Besetzung in Szene gesetzt, die sich sehen lassen kann. Im Folgenden verraten wir euch den Starttermin von „Cassandra“ und alles, was ihr zur Show wissen müsst.

Release-Datum von „Cassandra“

„Cassandra“ ist ab dem 6. Februar 2025 exklusiv auf Netflix zu sehen. Die neue Serie umfasst insgesamt 6 Episoden, die ab Release alle zeitgleich beim Streaming-Dienst zur Verfügung stehen.

Die Besetzung von „Cassandra“

Die Serie stammt von Benjamin Gutsche, der in „Cassandra“ als Regisseur und Autor fungiert. Die Besetzung der Hauptrollen kann sich sehen lassen und sieht wie folgt aus:

Lavinia Wilson als Cassandra

Mina Tander als Samira

Michael Klammer als David

Mary Amber Oseremen Tölle als Junoe

Der neueste und zugleich längste Trailer zu „Cassandra“ verschafft einen ersten Vorgeschmack auf die neue Netflix-Serie:

Cassandra - Trailer

Worum geht es in „Cassandra“?

Der Trailer zeigt bereits, dass sich die Serie auf zwei unterschiedlichen Zeitebenen abspielt. In der Gegenwart geht es um Samira, die ihre Familie vor den bösen Absichten des Haushaltsroboters Cassandra schützen will. Dabei stellt sie Nachforschungen an, die die Vergangenheit von Cassandra enthüllen. Somit spielt die zweite Zeitebene in der Vergangenheit, die verrät, was hinter der KI-Haushaltshilfe in Wahrheit steckt.



Das Besondere am Roboter Cassandra liegt übrigens nicht an der Nachbearbeitung der Produktion, sondern an einer Inszenierung, die sich die Macher einfallen lassen haben.



Das Schauspiel von Lavinia Wilson, die Cassandra spielt, ist in einem Motion-Capture- und Ton-Studio bei den Dreharbeiten entstanden und live in animierter Form auf die Robotermonitore übertragen, sodass die anderen Schauspieler trotz räumlicher Trennung einen direkten Schauspielpartner hatten und auf sie agieren konnten.