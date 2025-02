„Love is Blind“ auf Netflix – Start für Staffel 8 in Deutschland

Es wird wieder blind gedatet: Die achte Staffel von „Love is Blind“ USA steht in den Startlöchern. Wir verraten euch alles zum Starttermin, den Folgen und Teilnehmern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wann startet Staffel 8 von „Love is Blind“?

„Love is Blind“ Germany ist vorbei, doch alle Fans des Datingformats können sich trotzdem freuen. Die amerikanische Version des Netflix-Hits geht in eine neue Runde: Ab dem 14. Februar, Valentinstag, startet „Love is Blind“ USA Staffel acht.

Anzeige

Nick und Vanessa Lachey moderieren erneut die Show. Jeden Freitag könnt ihr euch auf neue Folgen freuen und auf Netflix mitfiebern. Ob die Paare sich das Ja-Wort geben oder doch noch vor dem Traualtar das Experiment abbrechen? Bald findet ihr es heraus. Das sind die Sendetermine für „Love is Blind“ USA:

Freitag, 14. Februar : Episoden 1 bis 6

: Episoden 1 bis 6 Freitag, 21. Februar : Episoden 7 bis 9

: Episoden 7 bis 9 Freitag, 28. Februar : Episoden 10 bis 11

: Episoden 10 bis 11 Freitag, 7. März: Episode 12

Anzeige

Das sind die Teilnehmer von „Love is Blind“ Staffel 8

Dieses Mal wagt eine Gruppe von Singles aus Minneapolis, Minnesota das Experiment. Ob Liebe wirklich blind ist, wollen diese Kandidaten herausfinden:

Brian , 30, Besitzer einer Weinbar

, 30, Besitzer einer Weinbar Madison , 28, Künstlerin

, 28, Künstlerin Virginia , 34, Recruiterin im Gesundheitswesen

, 34, Recruiterin im Gesundheitswesen Mason , 33, Kameramann

, 33, Kameramann Joey , 35, Arzthelfer

, 35, Arzthelfer Casandra , 30, Hairstylistin

, 30, Hairstylistin Andrew , 27, Makler

, 27, Makler Brittany , 35, Gesellschaftsvorstand

, 35, Gesellschaftsvorstand Monica , 28, Digitales Marketing

, 28, Digitales Marketing Devin , 29, Jugendleiter

, 29, Jugendleiter Scott , 34, Projektmanager

, 34, Projektmanager Tiera , 34, Marketingstrategin

, 34, Marketingstrategin Brad , 35, Zahnarzt

, 35, Zahnarzt Lauren , 31, Bildungsvertrieb

, 31, Bildungsvertrieb Amanda , 43, Einzelhandelsleiterin

, 43, Einzelhandelsleiterin Tom , 38, Berater

, 38, Berater Vanessa , 31, Medienplanerin

, 31, Medienplanerin Molly , 30, Assistenz der Geschäftsleitung

, 30, Assistenz der Geschäftsleitung Daniel , 30, Vertriebsmitarbeiter

, 30, Vertriebsmitarbeiter David , 33, Medizinischer Vertrieb

, 33, Medizinischer Vertrieb Meg , 31, onkologische Krankenschwester

, 31, onkologische Krankenschwester Adam , 31, Leiter/Mitbesitzer einer Modemarke

, 31, Leiter/Mitbesitzer einer Modemarke Yemi , 30, Verkaufsleiterin

, 30, Verkaufsleiterin Ashley , 28, Kundenerfolgsmanagement

, 28, Kundenerfolgsmanagement Hugo , 30, Marketing

, 30, Marketing Benji , 26, Unternehmer

, 26, Unternehmer Mo , 35, Immobilienverwalter

, 35, Immobilienverwalter Alex , 29, Immobilienmakler

, 29, Immobilienmakler Kylie , 28, Medizinstudentin

, 28, Medizinstudentin Sara , 29, onkologische Krankenschwester

, 29, onkologische Krankenschwester Ben , 28, Entwickler

, 28, Entwickler Taylor, 32, Krankenschwester

Anzeige

Wir verraten euch, warum es sich lohnt, bei Netflix Serien im Originalton zu streamen:

Diese Ableger von „Love is Blind“ solltet ihr kennen

Wollt ihr nicht mehr bis zum 14. Februar warten, könnt ihr euch mit den „Love is Blind“-Staffeln der anderen Länder die Zeit vertreiben. Die Links in der Liste führen euch zu den jeweiligen Alternativen bei Netflix. Diese Ableger des Dating-Formats sind besonders beliebt:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.