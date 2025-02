Netflix cancelt beliebte Fantasy-Serie und ich bin sauer

Die beliebte Fantasy-Serie The Sandman endet nach der zweiten Staffel. Das gab Netflix nun offiziell bekannt. Die Umstände für das vorzeitige Ende sind allerdings wesentlich skandalöser.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Netflix-Serie The Sandman endet nach Staffel 2

In den letzten Jahren sind nicht viele Netflix-Serien erschienen, die mir richtig gut gefallen haben. Eine Ausnahme war im Herbst 2022 The Sandman. Die düstere Fantasy-Serie basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe von Neil Gaiman (auf Amazon ansehen) und handelt von kosmischen Machtspielen zwischen göttlichen Wesen, darunter auch Dream, dem Herrscher über das Traumreich.

Obwohl die Serie ein großer Erfolg für Netflix war und auch bei Kritikern gut ankam (88 Prozent positive Reviews auf Rotten Tomatoes), hat das Unternehmen nun überraschend angekündigt, dass die Serie nach der zweiten Staffel enden wird. Offiziell heißt es, dass die Vorlage auserzählt sei und somit kein Stoff mehr für eine dritte Staffel vorhanden wäre.

Das ist vermutlich der Grund für die Absetzung

Die Fans in den Kommentaren, zu denen ich auch gehöre, haben allerdings einen anderen Verdacht, warum die Serie plötzlich zu Ende ist. Neil Gaiman, der bereits erwähnte Schöpfer der Vorlage, steht seit Monaten in der Kritik der Öffentlichkeit. Mehrere Frauen werfen dem Autor sexuelle Nötigung vor (Quelle: Vulture). Der bekannte Comic-Verlag Dark Horse Comics hat die Zusammenarbeit mit Gaiman bereits offiziell beendet (Quelle: @DarkHorseComics auf X).

Es ist also sehr viel wahrscheinlicher, dass Netflix in Anbetracht der Vorwürfe die Reißleine gezogen hat und deswegen The Sandman in diesem Jahr endet. So ein Vorgehen ist keineswegs ungewöhnlich. So wurde erst kürzlich bekannt, dass eine geplante Verfilmung zum Videospiel Pac-Man auf Eis liegt, weil Regisseur Justin Baldoni eine Klage wegen sexueller Belästigung erhalten hat.

Ich kann die Entscheidung von Netflix nachvollziehen, allerdings ärgert mich dieser vorgeschobene Grund. In den Kommentaren auf X (ehemals Twitter) argumentieren ebenfalls viele User, dass das Sandman-Universum sehr wohl genügend Stoff bietet für etwaige Fortsetzungen. Zumal Unternehmen wie Netflix normalerweise nicht dafür bekannt sind, sich 1 zu 1 an die Vorlage zu halten.

So wird das Ende der zweiten Staffel immer einen bitteren Nachgeschmack behalten. Ähnlich wie bei House of Cards. Und Fans der Vorlage werden sich immer fragen, was noch möglich gewesen wäre...

